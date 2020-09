Pablo Aguilera ofreció disculpas por comentario sobre Puente Alto: “Fue tremendamente desafortunado”

A través de una declaración pública, el locutor Pablo Aguilera ofreció disculpas por un comentario que realizó al aire en Radio Pudahuel, referente a la comuna de Puente Alto y sus habitantes. La mítica voz radial también extendió sus palabras a las autoridades de la zona, quienes criticaron sus dichos.

“Lamentablemente, hace algunos días cometí un error y quiero pedir sinceras disculpas porque a raíz de una noticia generada en Puente Alto, me permití un comentario que buscaba ser divertido, pero que claramente fue tremendamente desafortunado y en nada representa mi pensamiento ni por supuesto el de Radio Pudahuel”, expresó Aguilera.

Agregó que “en mis 60 años de radio, 35 de los cuales los he desempeñado justamente acá en Radio Pudahuel, he tratado de no faltarle el respeto a nadie y he estado atento siempre a los requerimientos de nuestros auditores, lo cual me ha permitido recibir el cariño y apoyo de todos ustedes por tantos y tantos años”.

Respecto de lo sucedido, el locutor afirmó que “a todos aquellos que ofendí con mi comentario, que pretendió ser divertido y tremendamente desafortunado, especialmente a los puentealtinos, les hago llegar mis disculpas más sinceras, porque creo que en Puente Alto, como en otros lugares del país, vive mucha gente trabajadora y de esfuerzo con quienes he compartido muchos muchos años“.

“En Radio Pudahuel seguimos trabajando en construir espacios amables y de encuentro y espero que este error, que reconozco públicamente y del cual les pido sinceras disculpas una vez más, no sea impedimento para continuar adelante“, subraya el escrito.