Madre de scout asesinado se molestó con psicólogo de Contigo en la Mañana por opinión sobre el caso de su hijo

Este martes, Beatriz Olea, madre de Tomás Acevedo, scout asesinado en julio de 2019 por Ulises Labrín (23) y una compañera de colegio de 15 años, estuvo en Contigo en la Mañana.

En el matinal de CHV, la mujer recordó que el hombre acusado arriesga cadena perpetua, mientras que la joven se enfrenta a una pena máxima de cinco años.

Una vez que Olea se refirió a la pareja, Mauricio Valdivia, psicólogo que se encontraba presente para abordar la situación desde el punto de vista de la responsabilidad penal adolescente, entregó una opinión que él mismo tildó de “impopular”.

“Mi opinión va a ser poco popular, porque si vemos la realidad internacional, no solamente considera los 14 y 16 años como elemento límite, sino que entre los 18 y 24 años también se les asigna un grado a cualquier tipo de delito a nivel internacional”, partió diciendo.

Luego, comentó que “nos ha enseñado la evidencia empírica, el análisis de grandes grupos poblacionales que cometen delitos a esas edades, es que si le damos la posibilidad y bajamos en algo la sanción penal y buscamos una resolución que no sea necesariamente penal, vamos a obtener algo que, en nuestro país, llama muchas veces la atención: disminuir la posibilidad de reincidencia“.

“Yo entiendo a la mamá, ella está en todo su derecho a pedir la máxima cantidad de pena, pero desde las políticas públicas no podemos considerar eso. Porque a los 14 a los 15 años hay algo que involucra esta incapacidad de poder tomar decisiones maduras desde el punto de vista emocional”, sentenció.

Estas palabras molestaron a Beatriz Olea, quien decidió responderle al profesional.

“Lamento enormemente las palabras del señor que está conversando, pero yo le voy a exponer algo. Yo no estoy pidiendo justicia para Tomás, porque no la va a haber. Yo estoy pidiendo para el futuro, para el resto, para los que vienen, para tus nietos, para tus sobrinos. Para que no se topen con una mente enferma como esta“, dijo.

Luego, sostuvo que “aquí estamos hablando de un homicidio califico, cometido por la menor. Ella después sale de matar a mi hijo, se encuentra con su madre y se va a almorzar. No conforme con eso después de eso me da el pésame y disfruta todo lo que está pasando“.

“Yo la vi en el control de detención y ni una gota de arrepentimiento, me miró a los ojos, yo esperaba ver una cabra destruida y no lo es. Si hablamos de políticas públicas, hablemos de este tipo de jóvenes, no para alguien que se robó una bicicleta“, continuó.

Tras la respuesta de la mujer, Valdivia manifestó que “uno trata de ponerse en sus zapatos, pero es muy difícil”.