Néstor Cantillana ante el estreno de “Héroes invisibles”, su nueva serie: “Es una historia sobre la solidaridad y el compañerismo más allá de lo ideológico”

“Héroes invisibles” es el nombre de la coproducción chileno.-finlandesa, a cargo de las productoras Parox y Kahio Republic, y que se estrena este miércoles a las 22:30 a través de las pantallas de Chilevisión. Inspirada en hechos reales, cuenta con un elenco de actores finlandeses y chilenos, entre ellos Néstor Cantillana. “Esta serie está tan bonita, tengo tantas ganas, esperamos mucho tiempo para que viera la luz”, expresó el actor en conversación con Ciudadano ADN.

La historia se ambienta en 1973, un par de meses antes del Golpe Militar, momento en que el Gobierno de la Unidad Popular, ante la complicada situación económica, analiza la posibilidad de hacer negocios con países europeos de la órbita socialista. Franco Pavez, personaje de Cantillana, es el encargado de esos negocios con finlandeses. “En el comienzo tiene cierto poder e influencia, pero después del Golpe es un tipo que tiene que salir corriendo con lo puesto porque es perseguido, y eso significa morir”.

A partir de su historia, se muestra una “mirada desde afuera” de lo ocurrido en ese convulsionado año para Chile. Ahí es clave el personaje de Tapani Brotherus, embajador de Finlandia en Chile, quien tras el Golpe de Estado, ayudó a salir de Chile y refugiar en esa embajada a más de dos mil perseguidos políticos. “El gobierno finlandés le dijo: no te metas en política, no acepten refugiados. Este hombre no tuvo otra alternativa y no fue capaz de sacar a esa gente que empezó a entrar a su casa porque sabía lo que estaba pasando en las calles. Por eso, lo hermoso es que es una historia sobre la solidaridad y el compañerismo más allá de lo ideológico”.

Para Cantillana, septiembre es un “muy buen mes” para poder ver esta serie. “Siempre es importante recordar. Estamos en una época tan compleja, tan rara, donde un UDI diga que es socialdemócrata, y ocupan para una campaña la música de Víctor Jara. Ya es cualquier cosa. Esta serie muestra hechos, no interpretaciones ni ‘miente miente que algo queda'”, aseguró. “Eso es my importante para las nuevas generaciones también, cómo fue la historia de este país, no olvidarla para no volver a repetirla”.

Leer también Tiempo Libre Termina el rodaje y se espera el estreno de la serie “Héroes Invisibles” Tiempo Libre Revelan tráiler de serie sobre diplomático finlandés que salvó a más de 2 mil chilenos en Dictadura

El actor está consciente de que, ad portas de un plebiscito constituyente, “realmente estamos viviendo un momento historico”. Por eso, su llamado es a que “no nos volvamos locos con la cosa del 18, con empezar a juntarnos y a relajarnos, porque hay que ir a votar en octubre, y que gane el Apruebo por amplia mayoría y con convención constitucional. Podemos olvidarnos de la Constitución de Pinochet y escribir una nueva. Chile merece una mejor Constitución”.

Un momento en el que las personas vinculadas al mundo del arte son las más golpeadas. “Es muy duro darse cuenta que para el Estado la cultura, la danza, el arte no son importantes”, sentenció Cantillana. “No hay políticas que puedan apoyar a los gremios que están tan necesitados. No somos solo actores y actrices, es todo el mundo, un equipo muy grande tras cámaras, en teatro los técnicos, tramoyas, la gente que maneja camiones llevando escenografías. Es gente totalmente paralizada desde marzo”. Por eso, los propios gremios han tenido que apoyarse entre sí, “porque el Ministerio de Cultura no existe, y la única ayuda fue un Fondart de emergencia que lo único que hace es obligarnos a competir entre nosotros. Eso no es una ayuda”.

A este panorama se suma la extendida crisis de la televisión, con cierres de áreas dramáticas. “Todo se está externalizando, las pegas las hacen productoras para los canales. Los que hemos hecho televisión y hemos sido más o menos ordenados con las platas nos estamos comiendo los ahorros, y tratando de crear proyectos como teatro por Zoom o radioteatros para las plataformas, pero es muy compleja la situación”. Por eso, insistió, es el momento de “tener la cabeza fría e ir ganando las batallas de a una”, con miras a la Nueva Constitución. “Es el momento de sentarnos a conversar para tener un mejor país. O nos organizamos por un país mejor para los que vienen o no estamos aprendiendo nada”.

También le impresiona la repercusión que han tenido las teleseries clásicas de TVN a través de YouTube. “Me parece fantástico que se estén repitiendo producciones que funcionaron y que a la gente les gustó. Esperemos que más temprano que tarde podamos retomar filmar con un protocolo responsable. Esas teleseries y ese tipo de humor también es necesario en estos tiempos difíciles”.

Finalmente, Cantillana reiteró la invitación a ver “Héroes invisibles”. “Es un trabajo que tiene un nivel de producción súper grande. No es fácil hacer un trabajo de época, y una serie que sea entretenida, que te mantenga en suspenso y en tensión con un tema que es tan potente para nosotros. No se la tienen que perder”.