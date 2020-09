El Poeta se emocionó hasta las lágrimas al recordar el día en que lo separaron de sus hijos

Daniel Ponce, conocido popularmente en nuestro país como “El Poeta”, estuvo este miércoles en Sigamos de Largo, de Canal 13.

En el late, el humorista se sinceró respecto a la separación de sus hijos, lo cual describe como uno de los episodios más difíciles de su vida.

El miembro de MCC partió contando que él tenía la tuición de los pequeños, hasta que un día su madre fue a buscarlos para ir a pasear y jamás volvió.

“Me dijo pásamelos para dar una vuelta en la plaza. Yo le dije que no se los iba a pasar. No se los pienso pasar (…) Después le dije que se los iba a pasar. Le dije ‘te los paso a las 7, y me los traes a las 8’. Pasó 9, 10, 11, 12, y no quedó un rastro de ella“, contó.

“Mi hijo andaba con pantalón corto y mi hija con falda. Yo estaba preocupado. Ella no me los trajo nunca más“, recordó, revelando que estuvo casi 10 años alejado de sus hijos.

Ernesto Belloni, quien también estaba era invitado de SDL, aseguró que su colega y amigo “sufrió mucho, fue un periodo que sufrió mucho“.

Más adelante, Ponce explicó que no podía viajar a Viña del Mar a verlos, ya que no tenía dinero para ir ni menos para pagar la pensión.

Sobre cómo se reunió con sus hijos, “El Poeta” confesó que fue su madre quien los trajo de vuelta. “Yo le dije ‘ya, pero vamos a Carabineros a dejar alguna constancia que tu me los trajiste’“, asegurando que es muy feliz con ellos.