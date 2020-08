Mario Kreutzberger y “¡Vamos Chilenos!”, la campaña que busca visibilizar a personas “olvidadas por la sociedad chilena y por la política”

“¡Vamos chilenos!: Cuídate del coronavirus, contágiate de solidaridad” es la invitación de Mario Kreutzberger que unirá a la televisión chilena, y también a canales regionales y a radios, para “festejar la solidaridad” y colaborar con las más de 3 millones de personas mayores de 65 años en Chile, que han sido mayoritariamente afectadas por la pandemia y requieren tanto de compañía como ayuda.

Varios animadores y comunicadores de la televisión chilena estarán en el Teatro Teletón llevando a cabo el evento, mientras otros los acompañarán de manera virtual, entre ellos el propio Don Francisco. “Yo voy a estar en mi casa porque es lo que me corresponde”, adelantó el animador en conversación con Ciudadano ADN.

El evento, según Kreutzberger, además de una manera de visibilizar a personas “olvidadas por la sociedad chilena y por la política chilena”, tiene la intención de “agradecer el regalo que recibimos el 3 y 4 de abril con los aportes que nos permitieron mantener las atenciones de la Teletón. Teníamos que devolverle a Chile con la misma moneda”. Esa

Mientras afina los preparativos para estas dos jornadas, el animador sigue caminando 4 kilómetros diarios, tal como confidenció hace algunas semanas en otra entrevista con Ciudadano ADN. “En este momento ya pasé Puerto Montt”, comentó entre risas. “Hay que mantener cierta actividad. Es difícil estar 156 días en un lugar, pero da tiempo para pensar. Es peor perder un año a estas alturas del partido que perderlo a los 30 años, pero bueno, es lo que me tocó”, reflexionó.

Si bien no ha aprovechado los permisos de salida vigentes para la tercera edad, Kreutzberger reconoció que “lo que hice el otro día fue salir en el auto. Fui a la Estación Mapocho y volví. Y encontré a Santiago como si no hubiera pasado nada. Lleno de gente. Ojalá eso no nos juegue en contra”.

Una ciudad y un país remecidos por el estallido social y la pandemia, que para Don Francisco fueron momentos que nos permitieron “ver una radiografía de nosotros mismos. Sabemos qué tenemos que hacer para que la sociedad sea más equilibrada y más justa. Pero se han perdido tantos trabajos y hay gente que lo está pasando mal”, lamentó. Ahora, lo que viene es una etapa en la que Chile vivirá ocho elecciones, de aquí hasta principios del 2022, lo que podría poner en riesgo futuras ediciones de la Teletón. Al respecto, Kreutzberger recordó que “siempre que hay elecciones hay un problema, porque hay que meterse entre medio de la política, y nosotros no tenemos nada que ver con política”.

La Teletón también promete vivir cambios en su funcionamiento, que pasan por nuevos liderazgos. Don Francisco expresó nuevamente que otras personas deben liderar el evento solidario, adelantando que “yo siempre voy a colaborar, pero desde otra posición. Creo que tiene que haber una nueva generación para los próximos 40 años”. En el caso de “¡Vamos chilenos!” ya hay un indicio de eso: los beneficiarios del evento están coordinados por la Universidad Católica a través de su Fundación Conecta Mayor. “Todo tiene su época, yo he estado 42 años, y voy a seguir ayudando en lo que me pidan, pero en este liderazgo tienen que estar otras personas”.

La constitución, el 18 y el Festival

Kreutzberger también se expresó sobre el inminente proceso que podría traer una nueva Constitución a Chile. “Si la mayoría así lo estima, no tengo inconveniente”, expresó. “No todo se va a poder cambiar, pero si hay dos tercios (para un quórum en determinada materia), significa que el 70% de la población está de acuerdo, y hay que hacerlo no más”. Respecto al ordenamiento actual, expresó que “la Constitución entera no me la he leído, para ser sincero”, pero “el mundo está cambiando y hay cosas que hay que cambiar, porque están mal hechas”.

Por mientras, hizo su invitación para vivir “un 18 y 19 de septiembre distinto” a través del nuevo evento solidario. “Lo vamos a celebrar igual porque no podemos quedarnos sin celebrar. Si no podemos hacer las empanadas, las haremos en la casa. Si no podemos hacer asado, me comeré una cazuela. Yo me acompañaré con la familia haciendo un salud virtual”.

La transmisión, adelantó, abarca cuatro bloques: la noche del viernes 18, la mañana del sábado 19 (bloque infantil), más la tarde y la noche de ese mismo día, sumando alrededor de 14 horas de transmisión. Todo, remarcó, con el fin de ir en ayuda de las personas mayores. “Creo que la gente se va a sorprender de la situación en la que viven. A veces los parientes son los que les roban el dinero, a otros no los van nunca a ver. Lo que más necesitan es afecto. Es un lindo día para hacerles un homenaje a quienes nunca se le hacen homenajes”.

Como figura emblemática de la televisión chilena, Kreutzberger también se manifestó en torno a una de las polémicas del momento: una eventual suspensión del Festival de Viña 2021, solicitada al municipio por los canales organizadores, TVN y Canal 13. “Si mañana aparece algo mágico, como una vacuna, me imagino que se puede hacer. Pero hacerlo en las condiciones actuales me parece imposible”, sentenció.