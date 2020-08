Daniel Alcaíno sobre su demanda contra Canal 13: “Esa noticia no sé quién la filtra, hay manos negras que filtran esas cosas”

El actor Daniel Alcaíno conversó con Angélica Castro en Velvet al Desayuno, donde se sinceró sobre la filtración de su demanda contra Canal 13.

Primero que todo, el humorista contó que se encuentra trabajando en su programa online Yértigo, el cual contaría con Pancho Saavedra como invitado.

Sin embargo, a último minuto se filtró la noticia de su demanda contra la señal televisiva, por lo que el periodista se tuvo que bajar.

“Invitamos a Pancho Saavedra, iba todo bien y de repente, el martes, aparece una noticia que yo puse una demanda contra Canal 13“, partió contando.

“Esa noticia no sé quién la filtra, hay manos negras que filtran esas cosas, yo no quería que se diera a conocer, y empezó a complicarse el Pancho y, efectivamente, el mismo jueves nos dice que lo habían llamado los abogados del canal, que hay permisos y que le sugerían no ir a mi programa“, agregó.

“Tratamos de reaccionar rápidamente y empezamos a llamar a otros invitados“, sentenció sobre este inconveniente.