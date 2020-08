Rebeca Naranjo sobre su suegro, Hernán Calderón: Tenía miedo de que “me fuera a seguir tocando o quizás me fuera a violar”

La pareja de Hernán “Nano” Calderón, Rebeca Naranjo, se refirió al ataque de su pololo contra su padre, Hernán Calderón Salinas, y a los hechos que ella habría vivido a manos de su suegro, contra quien presentó una querella por abuso sexual reiterado.

La joven de 29 años conversó con Bienvenidos de Canal 13, donde contó desde febrero comenzaron ciertas actitudes del abogado hacia ella.

“Sé que es una persona poderosa y tengo miedo de que quizás me cuestionen, que digan que es mentira, pero una mujer no podría mentir con algo de este tipo”, afirmó.

Además, Naranjo confesó: “Nunca le conté (a Nano), porque siempre tuve miedo de que quizás no me fuera a creer, de cómo iba a reaccionar sobre esta situación”.

“Tenía miedo de ir a la cocina, de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina por dos o una hora, y de estar sola en la pieza, de que don Hernán fuera a entrar, me fuera a seguir tocando o que quizás me fuera a violar“, confesó Rebeca.

“Yo sentía que tenía que salir de este departamento, simplemente no encontraba la justificación para que ‘Nano’ me fuera a creer”, expresó.

“Es un niño que se ha criado solo”

Por otra parte, Naranjo se refirió al hoy imputado de parricidio frustrado. La joven nacida en Venezuela sostuvo que no justifica sus acciones, pero entiende la reacción de Nano, y que solo hizo eso para cuidarla o protegerla a ella.

“Es un niño que se ha criado solo, conmigo ha llenado el vacío que ha tenido en su infancia“, aseguró.

Además, indicó afectada: “La formalización fue terrible, no puedo creer que este pasando por esto. Se merece una sanción, pero no por lo que está pasando”.

“Se ha creado una imagen de Nano muy distinta a la real“, acusó, y agregó que solo quienes componen su círculo cercano realmente lo conocen.

“Se tiene que saber la verdad de por qué reaccionó de esa manera. Yo no he tenido contacto con él, ni con su familia, nadie me pidió que hablara. Yo creo que se va a hacer justicia y es hora de que no tengamos miedo”, finalizó Rebeca Naranjo.

Puedes revisar sus declaraciones completas haciendo clic aquí.