Belén Mora sobre la televisión nacional: “La gente necesita escuchar verdad”

La comediante Belén Mora conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, de Revista Velvet, donde se refirió a varios aspectos de su vida personal y laboral.

En la entrevista, la Belenaza partió contando que está cansada de lo falso de la televisión, ya que “la forma de comunicarnos cambió, ahora la gente ya se cansó de los personajes, quiere ver personas, el stand up es eso, eres tú, no estás detrás de una figura, la gente agradece mucho eso, por eso el stand up se comió al humorista“.

“La gente necesita escuchar verdad, opinión, necesita entretenerse, necesita relajarse, la gente quiere escuchar cosas de verdad, no la animadora de matinal que tiene la lágrima pegada hace tres meses, que del swicth le están diciendo: respira, pestañea, ríete, haz como que lloras, es todo muy falso en la tele y la gente ya se está aburriendo de eso“, sostuvo.

En esa línea, agregó que “en la televisión creen que la gente es tonta y eso está pésimo, para llegar a la gente tienes que estar en el nivel de la gente, no sentir que estás en un escaño más arriba, o si no, la gente no genera identificación contigo y te ve como un ente muy lejano”.

“Hay animadores que hablan de que tenemos que apoyar a las pymes y salen con una polera Carolina Herrera (….) Yo creo que la tele o cambia desde el fondo todo, o va a bajar, porque ahora podemos elegir el contenido que podemos ver”, argumentó.

Respecto al ámbito laboral, Belén contó que todo lo que ha hecho hasta ahora es el comienzo, pues planea hacer cosas nuevas en el futuro.

“Yo quiero ser showoman, me encantaría llegar a eso, yo tengo metas altas. Estoy haciendo canto, empecé un taller de lenguaje de señas, porque quiero hacer un stand up en lenguaje de señas, me encantaría, es algo que nadie ha hecho y me gustaría hacer toda una rutina en lenguaje de señas”, contó.

Luego, sostuvo que “me encantaría hacer stand up en inglés, poder ir hacerlo a Miami o Nueva York, hacer stand up en inglés, cuesta tener escenario allá, a mí también me gustaría hacer eso”.

Además, reveló que “me gustaría estar en el festival. El año pasado hubo algunas conversaciones y dije que no porque no me sentía preparada. Para llegar a Viña tienes que tener algo redondito, yo le tengo mucho respeto al escenario, por eso mismo no me habría atrevido a estar en el Festival de Viña este año. Cuando vaya, quiero romperla”.