Daniel “Exhuevo” Fuenzalida: “La televisión está al debe con la farándula”

6 años en pantalla cumplió “Me late”, de TV+, programa que es hoy el único espacio de espectáculos en la televisión chilena, y un sobreviviente del ya casi extinto fenómeno de la farándula en la pantalla chica. “La farándula es un género que yo no reniego. Pero también analizamos televisión y a las personas que la hacen”, expresó su conductor, Daniel “Exhuevo” Fuenzalida, en entrevista con Ciudadano ADN.

Sin embargo, el espacio pretende abordar esa rama del espectáculo con una mirada más analítica, lo que viene haciendo desde el comienzo del estallido social, en octubre del pasado año. Así lo explica Daniel: “Como el canal no tiene prensa, y nosotros estamos en vivo, se nos pidió salir del espectáculo y acompañar desde otra mirada lo que pasaba en el estallido. A partir del día lunes siguiente decidí levantar los temas de espectáculos, hicimos móviles desde los supermercados, con los saqueos. Cubrimos todo lo que estaba pasando en el país. Fueron tres semanas sin farándula”. Una cobertura que, para él, es “una responsabilidad que tenemos como comunicadores”.

Fuenzalida asegura que “me gusta el debate, que no nos olvidemos de algunos temas, porque tenemos muy mala memoria los chilenos”. Pero también sus intereses abarcan hasta el ámbito social. “Lo que más me interesa es apoyar a los emprendedores, a las Pymes, y así lo hacemos también en Radioactiva -donde conduce el programa “Central Radioactiva”-. Eso cobró mucho sentido después del estallido y la crisis económica del país”, explica.

Hoy, “Me late” es un programa consolidado, con un panel de comentaristas con roles muy marcados. “En un panel de televisión tiene que estar el villano, la matea, el bueno, y en ese sentido congeniamos bien con Cecilia Gutiérrez, una tremenda periodista que escribió la biografía de Felipe Camiroaga; Luis Sandoval que venía de hacer farándula con experiencia en Primer Plano y Buenos Días a Todos; y el villano es Sergio Rojas, este personaje que lo han despedido de todos lados y dice las cosas sin filtro”. El rol de Fuenzalida es “mediar entre ellos, equilibrar, pero el problema es que se me sale lo opinólogo”. El conductor asume que “sin ser periodista, estoy a cargo del programa, veo que temas van y qué no, soy una especie de editor periodístico y eso me encanta. Me encanta generar contenidos”.

Leer también Televisión Daniel Fuenzalida explicó por qué abandonó repentinamente la mesa digital durante la Teletón Espectáculos Gonzalo Cáceres afirmó que Daniel Fuenzalida debería haber animado Bailando por un Sueño: “El Huevo es Tinelli” Tiempo Libre Daniel Fuenzalida reveló que no ha ido a “La Divina Comida” por un trauma familiar

Ese rol de sobreviviente de la farándula es asumido con gusto por Daniel, quien sin embargo considera que “la farándula no se ha acabado, se acabaron los programas, y se dejó de tocar ese tema en los matinales”. Hoy, en su opinión, “hay farándula política, lo que ha pasado con Pamela Jiles, con Florcita Motuda, estamos al tanto de ellos”. Este tipo de programas, dice, “es un género rentable, que produce audiencias, que a la gente le gusta. Yo creo que los matinales sí o sí van a volver, no solo por este caso Calderón- Argandoña, sino por muchos más. La televisión está al debe con la farándula y debe reconocer que a la audiencia le gusta”.

Aún así, no está dispuesto a hacer una farándula destructiva. “Lo mío es más de análisis”, puntualizó, agregando que “nosotros hacemos una farándula desde el humor, videos chistosos con Rogelio Rojas, hay un ranking divertido. Me ha llegado información de pensiones de alimentos, de que Luis Jara fue a Miami, de que vieron curao a tal persona, pero son temas que no me importan. No me interesa pegarle en el suelo a nadie. Lo que pasó con Viñuela en el Mucho Gusto, eso me interesa más”.

Hoy, “Me late” se enfrenta a un ritmo de producción distinto, producto de la pandemia. Los panelistas están dos semanas en el set, y las dos siguientes participando vía streaming, por si alguno se ha contagiado. También están sin maquilladores y camarógrafos. “Solo el director, un asistente y yo”, cuenta Fuenzalida, que mientras tanto ha asumido nuevas actividades. “He lavado los platos, no he planchado porque no sé, y en términos profesionales, desde maquillarme hasta poner la cámara. Eso sí, no cocino nada, todo lo pido por delivery. Pero uno no puede ser un malagradecido, uno puede llevar la cuarentena mucho mejor que muchas personas”.

Fuenzalida y “Nano” Calderón: “Los centros de rehabilitación no son spa”

Y como responsable del último programa farandulero de la televisión chilena, Daniel no pudo dejar de referirse al tema del momento: el caso de Hernán “Nano” Calderón. “Los centros de rehabilitación no son spa, son lugares bien complicados donde uno ve mucho dolor. Y son todos iguales, no hay nombres ni apellidos, solo enfermedades. Para mí es un tema súper delicado, porque fui parte”, puntualizó.

Respecto al joven que hoy se encuentra con prisión preventiva en un centro psiquiátrico, Fuenzalida insiste en que “la salud mental es un tema delicado. Aquí padre, hijo, la Kel, todos tienen su versión, pero este tema no está terminado. Rebeca (la novia de Nano) también tiene que decir muchas cosas. No está la película clara”, pero agrega que “nada justifica un apuñalamiento, y no se justifica el uso de armas blancas ni de fuego. Pero cuando hablamos del respeto a la mujer, uno lee la querella de esta chica venezolana contra su suegro, y hay insinuaciones. Lo importante es saber el móvil. Qué llevó a un hijo a tratar de matar a su propio papá. Independiente que tenga que pagar por lo que hizo”.

Un caso que, tiene claro, “por ser Argandoña, Calderón, tiene más visibilidad, pero no es que solo ocurra en Mea Culpa, en la pobla o en el pasaje, ocurre en todos lados y más de lo que uno cree. Esto de cabros que manejan armas y autos lujosos ocurre también en el sector oriente. A veces nos tapamos los ojos y no queremos ver la realidad como es”.

Por último, se refirió a la figura del legendario director de televisión y ex panelista de “Me late”, Sergio Riesenberg, quien protagonizó uno de los episodios más polémicos del programa al renunciar en cámara tras sentir que uno de los panelistas lo interrumpía reiteradamente. “Estamos en conversaciones para que vuelva. Uno aprende mucho de él. Pero una de sus condiciones para volver es que saliera Sergio Rojas, así que estamos en una disputa entre los dos Sergios”. Riesenberg, director del Festival de Viña durante los años 80, recientemente ocupó titulares oponiéndose a que se realice la versión 2021, debido a la pandemia. Fuenzalida lo respalda: “Me sumo a las palabras de él. Yo creo que no está el país para un festival”.