Don Francisco sobre el fin de Sábado Gigante: “Yo me iba muy orgulloso y muy contento”

Don Francisco conversó con Angélica Castro y Cristián de la Fuente en el programa Con amigos en casa, donde se refirió a su paso por la televisión y a la Teletón.

Primero que todo, Mario Kreutzberger hizo un repaso por su carrera televisiva, revelando que antes de comenzar en ella, sus padres querían que él se dedicara a otras cosas.

“Mi mamá que había visto truncada su vida de artista, era una cantante soprano en la época de la guerra, siempre quería que yo hiciera algo artístico“, partió contando.

En esa línea, sostuvo que su padre “me estaba preparando para que yo hiciera algo comercial, pensaba que de lo artístico no se podía vivir, que era muy difícil. Me metieron en un conservatorio, mi papá me metía a cursos de contabilidad”.

Luego, el comunicador estudió técnico modelista y fue ahí donde “me encontré con el televisor por primera vez, cuando la encendí me confundí porque era muy parecido a una radio… Cuando la encendí y vi que se podía escuchar y ver al mismo tiempo, dije esto es el futuro. Me dediqué muchas horas a ver eso y escuchar eso, sobre todo para aprender el inglés”.

Tras varios años intentándolo, finalmente dio con Sábado Gigante. Sobre esto, Don Francisco el programa se mantuvo durante 53 años gracias a la “improvisación” y “humor” que este tenía.

Por lo mismo, cuando tuvo que animar el último capítulo del estelar, tuvo sentimientos encontrados. Según contó, cuando salió del set “yo me iba muy orgulloso y muy contento”.

“Mi señora me dice un día: no sientes algo raro, porque hoy es sábado y es el primer sábado en 53 años que no estás haciendo Sábado Gigante, y le dije: yo cerré el capítulo de Sábado Gigante, me fui en el mejor momento de la mejor manera, mejor no podía haber sido”, sentenció.