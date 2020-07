Ellen DeGeneres se refirió a las acusaciones sobre ambiente laboral tóxico en su TV show

Luego de unos días en silencio, Ellen DeGeneres finalmente habló sobre las acusaciones de “racismo, intimidación y miedo” en contra de su equipo y ella.

A través de un mensaje, la comunicadora se disculpó con los afectados, en su mayoría extrabajadores, además de asegurar que el productor Ed Glavin renunciará.

“Nadie debería alzar la voz y todos deberían tratarse con respeto”, partió escribiendo.

“Obviamente, algo ha cambiado, y estoy decepcionado de saber que este no es el caso. Y me disculpo por eso. Quienes me conocen saben que esto es lo contrario de lo que creo y que siempre quise para nuestro programa”, agregó.

En esa línea, DeGeneres reconoció que su TV show no tendría el éxito que tiene si no hubiera sido por las “contribuciones” de sus empleados.

“No pude controlarlo todo y confié en que otros hicieran su trabajo de la forma en que sabían que quería que se hiciera. Claramente, algunos no lo hicieron. Eso cambiará ahora y me comprometo a asegurar que no regrese sucediendo”, sostuvo.

“También descubrí que hay personas que trabajan conmigo y para mí que hablan por mí y que no me representan adecuadamente. Eso también debe detenerse”, dijo, agregando que “como alguien que ha sido juzgado y casi lo pierde todo por ser quien es, realmente entiendo y siento una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente o tratados de manera injusta, desigual o, lo que es peor, descuidados“.