Juan Francisco Rojas, creador de “Maestros del engaño”, nuevo programa de TVN: “Todo estaba un poco monotemático con el Covid-19, y la gente agradeció una pantalla distinta”

El jueves pasado se estrenó en TVN “Maestros del engaño”, programa periodístico que pone a prueba a diferentes impostores para desenmascararlos. Un formato que implica un largo proceso de investigación, y que a raíz de eso quedó desplazado en la parrilla del canal público entre estallido social y pandemia. “El equipo trabaja en el Departamento de Prensa de TVN y, dadas estas contingencias, debimos dedicar un esfuerzo no menor a atenderlas”, explicó sobre esta postergación uno de sus creadores, Juan Francisco Rojas, en conversación con Ciudadano ADN. “Además, los personajes, dadas sus características, no son fáciles de pesquisar. Eso ha hecho que los procesos sean un poco más lentos de lo que hubiésemos querido”.

Además de los protocolos propios del Covid-19 a la hora de reportear, el programa también tuvo que sortear restricciones formales asociadas a los estándares editoriales del canal estatal, que exigen que “las investigaciones se hagan de forma responsable, con todos los rigores que requiere, y con verificación de las denuncias. En ningún caso se hace al azar o al voleo”.

El estreno de “Maestros del engaño” tuvo buena acogida tanto en rating como en comentarios de redes sociales. Para el periodista, esto se explica porque “estamos atendiendo un espacio que había quedado un poco olvidado en las parrillas programáticas de los canales, todo estaba un poco monotemático con el Covid-19, y la gente agradeció una pantalla distinta, un programa de denuncia”.

Las investigaciones del espacio, agregó Rojas, “no son gigantescas ni con personajes de alto vuelo, pero sí hay repercusiones concretas y dramáticas en familias y comunidades, que han puesto en manos de estas personas sus sueños y anhelos, y se han quedado con las manos vacías”. Muchos de ellos ejercen profesiones como el derecho o la medicina mintiendo sobre su formación académica. Un delito que, para el periodista, no es lo suficientemente castigado por la legislación nacional. “Muchos han pasado por tribunales y son multados por montos muy pequeños. Algunos son reincidentes y ni siquiera esa reincidencia ha hecho que pasen una temporada en la cárcel”. Por mientras, sus víctimas no reciben una compensación a la altura. “Son personas que invierten 200 o 300 mil pesos, pero que fueron fruto de años de esfuerzo y ahorro, para un proyecto determinado, y esta gente sin ningún pudor les prometieron el cielo solamente para quitarles su plata”.

Para el segundo capítulo de “Maestros del engaño”, que se estrenará este jueves después de 24 Horas Central, Rojas adelanta algo de la historia: “Dos personas que se visten con ropajes de profesionales, reincidentes, del área de la salud, se presentan como doctores y exhiben sus títulos, pero no tienen formación en medicina: son doctores en acupuntura, nutrición o quiropraxia, no son profesionales de la salud propiamente tal. Sin embargo ejercen la medicina y realizan procedimientos médicos para los cuales no tienen ni calificaciones ni permisos”. El otro caso, en tanto, “tiene que ver derechamente con un engaño: gente que ofrece proyectos de construcción y entregan presupuestos millonarios, de hasta 40 millones de pesos, y sus prácticas y conocimientos quedan en evidencia en el programa cuando uno los contrasta con profesionales en el área”.

Un formato que recuerda a “En su propia trampa”, de Canal 13. Sin embargo, el periodista marca la diferencia. “Este programa no tiene nada que ver con eso. La investigación que realizamos no tiene facetas de humor como el de Emilio Sutherland. Además, le damos la posibilidad a los denunciados que hagan su legítimo derecho al descargo. No es una emboscada ni mucho menos”. Ante la perspectiva de transformarse en el “tío Pancho”, Rojas asegura que “al tío titular, al tío Emilio, le tengo particular aprecio y admiración”.

Como periodista de un canal que no pasa por su mejor momento, Rojas también aprovecha de reflexionar sobre los golpes que está viviendo el periodismo tradicional frente a la irrupción de internet, y que ha derivado en reducciones de equipos y olas de despidos. “No lo acotaría solo a la televisión, los medios escritos y las radios también. Hay nuevas formas de informarse, y es un escenario altamente complejo. Es un tremendo desafío para adaptamos a hacer periodismo con los nuevos requerimientos de las ciudadanía. Hace cinco o seis años atrás nos decían ‘esto ya viene, está a la vuelta de la esquina’, pero la vuelta de la esquina ya llegó y todavía le estamos buscando el punto. A veces me siento como Don Genaro de Los 80, cuando la gente de redes sociales me piden que haga un live de Instagram. Me tienen que hacer un tutorial. Tan viejo no soy, pero hay una distancia grande con las generaciones de periodistas de 25-28 años, que están remando en otra dirección, y nosotros tenemos que sumarnos”.