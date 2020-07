“Ahora me atrevo a contarlo por televisión”: Myriam Hernández reveló episodio de violencia psicológica en el pololeo

En el capitulo de este miércoles de Sigamos de Largo (Canal 13), la cantante Myriam Hernández habló de su presente y además fue consultada por su visión acerca del caso Antonia Barra y la violencia de género. Como respuesta, la artista local profundizó acerca de un episodio delicado: sufrió violencia en el pololeo.

Hernández comenzó diciendo que “mi hija es súper feminista y me encanta que sea así porque realmente la veo que va por un muy buen camino, es muy empoderada. Me encanta porque, en mi caso, aprendí a valorarme como mujer y empoderarme a través de los años con el tiempo“.

“Viví violencia psicológica en un pololeo que tuve durante cuatro años, donde yo no me atrevía a hablar ni a contarle a mis padres y viví cosas muy feas“, confesó la cantante. “Ahora me atrevo a contarlo por primera vez en televisión. Lo he estado contando muy breve en la obertura de mi show, porque me sentía con el poder de poder —valga la redundancia— enviar ese mensaje”.

Leer también Conciertos y festivales El público elegirá canciones y chateará con Myriam Hernández en sus próximos shows Espectáculos “Ya no eres libre, Martín”: Alison Mandel realizó potente reflexión sobre el caso de Antonia Barra Tendencias y curiosidades Cami Gallardo emociona a sus seguidores posando al desnudo en honor a Antonia Barra

La intérprete de “Herida” agregó que “nunca hablé hasta el día en que me atreví, y por supuesto que me atreví a terminar esa relación. Eso yo se lo he contado a mi hija para que ella también sepa elegir, se sepa dar cuenta cuando se pasa el nivel, el límite del respeto, no aceptar malas palabras nunca. Lo cuento para ayudar a muchas mujeres que me siguen y van a mis conciertos, muchas mujeres están viviendo una violencia psicológica y física”.

Específicamente acerca de Antonia Barra, Hernández señaló que “es un caso horrible, me estremece, no me deja de estremecer y que hay muchas Antonias que probablemente existen y que no queremos que tengan el final de Antonia”.

“Los primeros dos años era el príncipe azul. Esos dos años fueron normales. Los otros dos años, donde empecé a conocerlo mucho más empezaron las malas palabras. Afortunadamente no recibí algo más, como golpes o cosas así, pero creo que estuvo a punto. Había mucho celo de parte de él también y yo creo que no me valoraba tanto, tenía miedo y no tenía tanto amor propio”. Incluso afirmó que “me dio miedo que me pudieran matar“.

El episodio de violencia lo vivió antes de contraer matrimonio con Jorge Saint-Jean, quien también se desempeña como su manager. “Me siento muy feliz de haber salido de eso, de haber encontrado a un hombre maravilloso con el cual ya tengo 28 años de matrimonio, más dos de pololeo. Son casi 30 años. Se puede salir de esto, se puede salir de una relación tóxica, se puede salir adelante”, subrayó.

Acerca del feminismo, Myriam Hernández expresó que “todo este movimiento que está muy fuerte en el mundo y en Chile es lo que a mí me ayudó a poder abrirme y poder ayudar a otras mujeres, solamente movida por el amor que siento por mi género y la responsabilidad que siento como mujer de ayudar”.