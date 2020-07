“Mentirosa”: el tenso cruce entre el senador Iván Moreira y la diputada Camila Vallejo

Un tenso momento se vivió este martes en Contigo en la mañana de CHV cuando la diputada Camila Vallejo (PC) afirmara que hay personas que están muriendo por Covid-19 por salir a trabajar y luchar contra el hambre, lo que molestó al senador Iván Moreira (UDI).

Todo comenzó porque la parlamentaria afirmó que “hay gente que se muere de hambre“, y el legislador se rió, por lo que la conductora Monserrat Álvarez le preguntó de qué reía.

“No es necesario decir que uno va a ayudar a la gente. Nadie se está muriendo de hambre, no mienta (…) Eso es show, eso es show. Eso es parte del show de la izquierda, que va a ir a las ollas comunes”, respondió Moreira.

“¿Usted cree que es show que una señora no tenga para comer en mi distrito?”, cuestionó Vallejo, a lo que el senador dijo; “La gente se está muriendo por efectos del Covid, nadie se está muriendo de hambre. Por eso voté por el 10%. Por eso hay una ley de protección del empleo, hay entregas de cajas de alimentos, hay subsidios de arriendo, hay postergación del pago de contribuciones. Y me vienen a decir que no hay nada”.

“Hay mucha gente que se está muriendo por contagio de Covid, porque están luchando contra el hambre. Esto está pasando en las ollas comunes. La gente tiene que sobrevivir, se están alimentando, y producto de esa situación muchos se han contagiado. Hay personas que han muerto por salir a trabajar”, dijo la parlamentaria.

“Ojo con el tono con el que hablamos, porque hay una realidad dramática en todos los territorios, no solamente en el distrito que le toca representar al senador”, expresó.

A lo que Moreira respondió: “Eso no es así. Nadie se está muriendo de hambre, por eso le pido, señorita, no le mienta a la gente“.

“No le estoy mintiendo. Hay gente que está pasando hambre, están muriendo de Covid en su lucha contra el hambre”, replicó Vallejo.

A lo que el legislador contestó: “Por eso yo voté a favor del 10%, precisamente para que la gente no tenga hambre. Pero nadie se está muriendo de hambre hoy día. Mentirosa“.

“Perdóneme, pero es una realidad. Me parece una falta de respeto, si tenemos gente que no ha comido en días. ¿Por qué cree que hay ollas comunes?“, señaló la diputada.

Por su parte, Moreira aseveró: “Usted no me va a venir a decir a mí que es lo que pasa en las poblaciones, porque yo he estado… he ido sin decirle a la gente a ayudar a gente de El Bosque, San Ramón, y no digo ‘voy a las ollas comunes'”.

La diputada se tenía que retirar del panel, y antes de despedirse, expresó: “Lamento el tono al que llegó esto y las descalificaciones que he recibido por parte del senador. Creo que eso no era el espíritu”.

“Ya, hágase la víctima ahora. La vístima. La víctima del Partido Comunista, que llaman a la violencia. Ahora son víctimas”, finalizó Moreira.

Cabe destacar que el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, criticaron al senador. “Me parece que el tono, y la soberbia de Moreira es inaceptable“, dijo el jefe comunal.

Por su parte, los animadores, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, intentaron calmar el momento. “Bajemos un cambio, la gente espera que tengamos una conversación con altura de miras”, pidió “JC”.

Revisa aquí parte del momento:

Se acuerdan cuando le daban las gracias a Moreira? Bueno hoy en #ContigoCHV mientras Camila Vallejo hablaba de ollas comunes y como la gente esta muriendo de hambre por tener que salir igual a trabajar con COVID, Ivan Moreirase se rie, la descalifica y dice que todo es mentira… pic.twitter.com/6yG1Nx2sdb — Tan-zorro 🦊💚#YOAPRUEBO (@bastiannacho) July 28, 2020

Se acabó el veranito de San Juan, volvió el dictador, pinochetista y arrogante Iván Moreira quien le dice mentirosa a Camila Vallejos por decir que la gente está pasando hambre, algo que no cree el senador! #ContigoCHV pic.twitter.com/1M2XT1jPn2 — Geralt di Rivia 🗡 (@ElBrujo_29) July 28, 2020