Natalia Valdebenito sorprendió con aparición en Caso Cerrado: “Me descubrieron”

Durante esta jornada, la comediante Belén “Belenaza” Mora, a través de sus redes sociales, advirtió un parecido entre un personaje del público del programa Caso Cerrado y la actriz Natalia Valdebenito.

“Eres tú??? @ValdebenitoNata“, preguntó a través de Twitter.

La aludida, a través de la misma plataforma, confirmó que efectivamente se trataba de ella. “Me descubrieron. Sucedió. ¿Qué me deci?“, señaló.

Previamente, en mayo, Valdebenito contó a sus seguidores que aparecería en el exitoso programa conducido por la abogada Ana María Polo.

“Voy a contar esto y no es para presumir; en Miami conseguimos entrar a ver en vivo el programa de la Doc. Polo. Para nuestra sorpresa tuvimos que estar de público. Digo “tuvimos” porque no era la idea. No sé cuando sale el programa, pero quedé justo detrás de los acusadores”, anticipó.