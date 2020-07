Julia Vial reveló su gran fanatismo: “Mi casa entera es de cómics”

La animadora del programa Hola Chile de La Red, Julia Vial, realiza diariamente la conducción del espacio desde su dormitorio, lugar desde el que luce a cuatro personajes de gran tamaño de cómics y películas: Thor, Darth Vader, Spider-Man y Batman.

La periodista reveló a LUN que las figuras no pertenecen a sus pequeños hijos, sino que “son de la familia, mi casa entera es de cómics. Hay mil libros de cómics, hay cómics en los cuadros, es la casa del cómic, literalmente”.

Vial aprovechó la instancia para contar cuál es su superhéroe favorito.

“Spider-Man porque no es multimillonario con Batman y tiene poderes reales. Me encanta, he visto todas las películas, me gustan sus cómics y no es winner, es un poco loser. También pasa una etapa oscura, me gusta más, me siento interpretada por él“, reconoció.

Las figuras de cómics se han convertido en una especie de sello característico de los enlaces en vivo de la conductora, y asegura que irá renovando el repertorio en los próximos días. “Jugamos un poco para hacer algo más lúdico con la transmisión desde la casa”, señaló.