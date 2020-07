Cristián de La Fuente reveló cómo Salma Hayek lo “ayudó” en su carrera internacional

El actor Cristián De La Fuente fue el primer invitado del programa FRANcamente de 13 Live, el cual está conducido por Francisca García-Huidobro. En este nuevo espacio, el chileno contó cómo ha sido su carrera en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

En esa línea, el intérprete nacional se refirió a uno de los grandes rumores que circulan sobre el, el cual tiene que ver con la actriz Salma Hayek y su mánager, quien, supuestamente, habría descubierto a Cristián en un sketch de Venga Conmigo.

Sobre esto, el esposo de Angélica Castro comentó que la historia es distinta a como la cuentan. “Hay un antes y un después, pero también hay un mito urbano. No es que él me haya pedido el teléfono porque dijo este tipo es increíble y me lo tengo que llevar. Me pidió el teléfono porque dijo ‘si Salma quiere salir a pasear con el niñito que le gustó, voy a tener el teléfono’ pero yo en esa época estaba en una relación (con García-Huidobro) por lo tanto no salí, y no salí con Salma. Pero yo me quedé con su teléfono”.

“Yo me acuerdo que después del incidente con el señor Ricardo Vicuña (que reveló en el programa) me pasó algo muy raro que es muy inexplicable y que es muy loco. Iba manejando camino a la playa y como en una curva dije debería llamar a estos gallos que me llamaron, y tenía el teléfono guardado, y llamé de mi teléfono celular, que en esa época era una locura”, agregó.

“Y me dicen justo que bueno que llamaste, porque Sony está haciendo una audición porque compró TeleMundo y van a hacer una serie, mándame tu material y veamos si puedes venir a una audición. Y ahí fui a la audición en marzo, en abril grabé el piloto, y el 8 de septiembre de 1998 me fui“, contó De La Fuente.