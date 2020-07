Julio César Rodríguez se emocionó en vivo luego de recibir sinceros mensajes por su cumpleaños número 51

Este jueves 2 de julio, Julio César Rodríguez cumplió 51 años, por lo que sus compañeros de Contigo en la Mañana quisieron darle una linda sorpresa.

La primera en felicitarlo por su nueva vuelta al sol fue su compañera, Monserrat Álvarez, quien partió diciéndole que “hoy es el cumpleaños de nuestro amigo, compañero, conductor del programa, Julio César Rodríguez. Le tenemos varias sorpresas Julito“.

Luego, agregó: “Te queremos decir que entre todo el equipo queremos desearte muy feliz cumpleaños. Ha sido para todos nosotros muy rico poder compartir este año. Pone atención”. Tras sus palabras, comenzaron a mostrar varios saludos de cumpleaños de familiares y cercanos, donde uno de sus hijos expresó que “todos te amamos demasiado”.

En ese instante, el comunicador se emocionó y dedicó unas palabras a sus cercanos. “A mi familia de Conce… mi mamá se encuarentenó, yo creo, el 15 de marzo. No salió nunca más. No los he visto hace mucho tiempo a todos ellos, a toda mi familia de Concepción. Prácticamente toda mi familia está en Concepción, mis amigos están en Concepción, no los he visto hace tiempo, pero mis hijos están conmigo”, dijo.

Finalmente, el animador sopló las velas de la torta que le tenían en el estudio, donde agradeció a su compañera por las palabras que le dedicó.