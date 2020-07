Andrés Allamand y Gonzalo Durán tuvieron fuerte round en matinal de CHV: El senador RN desafió al alcalde de Independencia

Este miércoles en Contigo en la Mañana, Andrés Allamand y Gonzalo Durán tuvieron un fuerte round que fue muy comentando en redes sociales.

Todo comenzó cuando el senador RN explicó su percance en una sesión parlamentaria, donde lanzó un insulto durante la intervención del diputado Eguiguren en la Comisión Mixta. Fue en este contexto que el alcalde de Independencia expresó su molestia respecto a la intervención.

Sobre esto, señaló que “encuentro que lo que pasó con el senador Allamand en Zoom no es un ‘chilenismo’, es una conducta inaceptable para un parlamentario al que le pagan el sueldo todos los chilenos y chilenas, y me parece que es una conducta impropia de un senador de la República”.

“Y ojo, porque además se le hace presente que tiene abierto el Zoom. A mí me hubiera gustado que no le hubieran hecho presente eso y quizás con qué cosa nos hubiéramos encontrado. Esto no es el debate que requiere el país y es una conducta inaceptable de parte del senador“, agregó.

Tras esto, Allamand respondió y acusó al jefe comunal de oportunista. “Realmente el argumento de Gonzalo (Durán) me parece de un oportunismo, de una una oportunidad de tratar de ganar un aplauso fácil. Mire, yo tengo toda una trayectoria en la política chilena de muchos años y jamás he tenido una conducta de descalificaciones personales, injurias, tengo toda una trayectoria de vida que implica que soy una persona respetuosa. Me parece un oportunismo inaceptable“, expuso.

“Para terminar la polémica, yo desafío al señor Durán, que viene a dar ejemplos, que encuentre en mis 30 años de mi vida política alguna expresión que tenga ánimo ofensivo“, sentenció el senador.

Inmediatamente, el alcalde de Independencia respondió y aseguró que “mis expresiones no son oportunista (…) me parece que no puede ser atribuido a un chilenismo (…) honestamente no voy a responder, pero ya circulan en redes sociales otras expresiones del pasado. Prefiero no referirme a eso, pero las redes sociales hablarán por mí. Estamos hablando de expresiones inaceptables”.

“Creo que el alcalde sigue desfigurando cuáles son los hechos. Yo en la comisión expuse todos mis argumentos. Yo había terminado mi intervención, ya no era parte de la comisión (…) eso refleja una mala intención, esto es simplemente oportunismo“, intervino Andrés Allamand.

Finalmente, Julio César Rodríguez le preguntó si no era más fácil pedir disculpas públicas, a lo que el parlamentario respondió: “Yo ya lo hice. Dije que es un error, ¿qué más quieren?“.