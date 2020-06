Raquel Argandoña se molestó con coach de Jhendelyn Núñez: “Cada vez que me discutan mi nota les voy a bajar un punto”

La jurado de Bailando por un sueño de Canal 13, Raquel Argandoña, se molestó con la coach de Jhendelyn Núñez en el último capítulo del programa.

La modelo y su pareja en el show, Yerko Aliaga, realizaron un baile árabe y a Raquel no la convenció la presentación.

“Este baile se caracteriza por ser sensual y sugerente, pero me pasó algo contigo esta noche. Me faltó más movimiento de cadera, de abdomen y pelvis. Creo que le bailaste mucho a tu pareja, y en este baile la sensualidad la tiene la mujer”, dijo, evaluándolos con una nota 4.

La coach de la participante, Daniela Martínez, no compartió la opinión de Argandoña y tomó la palabra. “Me gustaría aclarar que la historia que nosotros quisimos contar, es que Yerko se encuentra con esta jaula encantada donde está Jhendelyn encerrada por un hecho, y el objetivo era encantarlo a él“, explicó.

Tras esto, la mamá de Kel Calderón aseveró: “Me molesta que siempre las coaches nos rebaten, la opinión y la nota que nosotros les ponemos. Les quiero decir que cada vez que me discutan mi nota les voy a bajar un punto“.

La jefa de las coaches, Brigitte Kattan, intervino diciendo: “Raquel, es nuestro trabajo”.

Por su parte, Martínez dijo: “No estoy discutiendo la nota, y es primera vez que hablo con lo que dicen ustedes”.

A lo que Argandoña espetó: “No quiero discutir contigo, no quiero ser mala onda, es mi nota y quiero que se me respete”.

“No estoy discutiendo. No te preocupes”, dijo Martínez, mientras que Jhendelyn intervino diciendo a Raquel: “sí, está bien, está bien. Gracias”.

La intervención de Yerko Aliaga

Finalmente, Aliaga decidió tomar la palabra y expresó: “no todos los bailes son hacia al frente, hacia las cámaras. Hay bailes que son seducción, y esto es parte del folclor“.

“Si bien dice (Raquel) que la mujer seduce, en este momento en toda la coreografía estuvo seduciéndome. Entonces si ella dice que se notó esa conexión, es porque se logró lo que representa la mujer en el baile, que es la cadencia y la seducción”, finalizó, con aplausos de los presentes.

