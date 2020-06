Julio César Rodríguez reveló que producto del Covid-19 su olfato y gusto se agudizaron

Esta semana, el animador de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, fue dado de alta tras dar positivo para coronavirus Covid-19, el pasado 25 de mayo.

Sobre cómo enfrentó la enfermedad, el comunicador confesó a La Cuarta que el virus le dio muy fuerte, mientras que a su hija Julieta, quien también dio positivo, fue asintomática.

“Fue un proceso largo y con distintas facetas. Ahora estoy bien, pero estuve diez días bastante botado”, dijo J.C. al medio, asegurando que comenzó con síntomas luego de hacerse el primer examen PCR, el cual dio negativo.

“Me hice el segundo examen con síntomas. Recuerdo que el viernes 22 de mayo hice el programa y me sentía súper mal, ahí me entero que el PCR daba positivo“, comentó.

Respecto a los malestares que presentó, Rodríguez aseguró que “me dio con mucho dolor de cabeza y de cuerpo, con fiebre, sueño y desgano. Estuve como siete u ocho días durmiendo todo el día. Es como el peor día de la influenza, pero amplificado. Lo pasé igual con pura agua y paracetamol”.

“Fueron cuatro o cinco días que no me acuerdo de nada, solo sé que dormía y que me daban sopa de pollo día por medio”, recordó, agregando que “bajé como cinco kilos de una. Recuperé un par, de a poco me voy recuperando”.

En cuanto a los efectos secundarios del Covid-19, el rostro de CHV sostuvo que “dicen que uno pierde el olfato y el gusto, pero a mi me pasó todo lo contrario, se me agudizaron, tomé un poco de bebida y sentí puro jarabe con helio. Asqueroso”.

Finalmente, señaló que su recuperación fue lenta, pero segura. “Estuve con fiebre hasta el día 11, se me empezaron a ir los dolores y me estabilicé, el día 14 ya me sentí mejor, pude levantarme y hacer el video que publiqué en Instagram, pero seguía muy débil“.