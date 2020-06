Ignacia Allamand se refirió al tenso momento que protagonizó con Rocío Marengo: “Me salió del alma”

El domingo pasado, antes de ser eliminada de MasterChef Celebrity, Ignacia Allamand tuvo un fuerte encontrón con Rocío Marengo, mientras esta última estaba en el balcón gritándole a sus compañeros que nadie había llevado un importante ingrediente para la preparación final: huevo.

Esta situación molestó a la actriz nacional, quien le respondió a la modelo que “hay ene gente que las cierra con agua, no metas tú más cizaña, weona. Calladita más bonita ahí arriba”, provocando que Marengo quedara en shock por la situación.

Tras este episodio, que fue aplaudido en redes sociales, Allamand hizo un Instagram Live en el que se refirió a la situación, asegurando que no tiene una mala relación con la argentina. “Si ya estás arriba, si tu comentario no es para aportar, no es para tirar buena onda, no es para levantar a tus compañeros y lo que quieres hacer es sembrar el pánico, por favor cállate“, dijo.

En esa línea, sostuvo que estuvo mal la frase “calladaita más bonita”, porque la considera machista. “Yo sé que la frase no es la más afortunada pero me gustaría decir algo al respecto. Cuando tú la usas para anular la opinión de una mujer porque es mujer, para evitar que una mujer de su opinión, o para hacer que una mujer parezca tonta, o para ningunearla me parece que es una frase absolutamente desafortunada, estoy de acuerdo”, argumentó.

“Me hubiese gustado que en ese momento no hubiese sido la que usé. Pero cuando tu la usas en un contexto en el que realmente quieres que alguien se calle, además la Rocío sabemos como es, y es lo que me salió del alma, como diciendo si no vas a aportar y lo único que quieres hacer es sembrar el pánico, por favor te pido que te quedes callada”, sostuvo.

“lla venía con esta cosa que yo había elegido a Marocchino, y me había dado duro, dentro y fuera de cámara y yo no había reaccionado porque me parece súper infantil su actitud, pero frente a una eliminación yo se lo pedí y no solo por mí“, concluyó.