Exrostro de “Mekano” se sumó a “Bailando por un sueño” como voz en off

View this post on Instagram

nuevo desafío ser la voz en off. @bailandoc13 tratare de aportar con mi alegría y con bromas así como somos, todos los chilenos.. rápidos para el chiste corto jajaja. abrazos a todos y tratemos de disfrutar un programa, echo con amor y con todas las medidas de salud.. combatir al covid es responsabilidad de todos, y ojalá este shot de alegría les sirva en su hogar para Poder distraerse con buenos bailes y bromas. . dios los bendiga a todos