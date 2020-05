Ignacia Allamand y crisis en áreas dramáticas: “Hace un rato que ya no me estaban llamando, no estaba tan metida en el grupo de actores”

Este jueves, Ignacia Allamand, conversó con Jordi Castell en el programa vía streaming de Revista Velvet “El Aperitivo”, donde comentó sobre la televisión y cómo vive la cuarentena.

La actriz realiza cuarentena en casa de una amiga en Chile y comentó que no pudo viajar a su hogar en México debido al cierre de fronteras.

Después de grabar para MasterChef justo cancelaron su vuelo. “No he podido irme a mi casa. Me fui a Colombia a grabar Masterchef en diciembre, pero había dejado a mi perrita en Chile, cuando terminamos de grabar nos volvimos a Chile y en ese proceso me quedé acá, cancelaron mi vuelo“.

Así también, agregó que, “frente a la incertidumbre me pareció más cuidadoso conmigo misma estar cerca de mi familia. Me he cuidado ene, me lo he tomado súper en serio. He estado súper guardada y súper tranquila. Tenemos toda una organización con la Fran para salir lo menos posible”.

En la conversación, Ignacia aseguró que cocina desde pequeña y que esa habilidad la tiene desarrollada. “Tiene mucho de química, tengo como buenas nociones de algunas cosas. Pero así como formación profesional, más allá de unas clases de cocina, es puro meterse en el refri“, expresó.

Por otro lado, sobre la televisión y el área dramática reiteró que la crisis viene de mucho antes de la pandemia por Covid-19. “A mi pasa que hace un rato que ya no me estaban llamando, no estaba tan metida en el grupo de actores. Yo hace mucho tiempo que me había pasado para la radio, a escribir”, sostuvo.

Por último, reveló que evitaba acercarse a los medios cuando se acercaban a hablarle. “Durante mucho tiempo ponía un escudo, no quería opinar de los demás, nunca fue algo que me acomodara, me fui poniendo una máscara súper dura, era un mecanismo de defensa. Soy de defender lo mío y defender mi intimidad, no quería dejar entrar a nadie”, finalizó Allamand.