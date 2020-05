“Hacía un Spidersutra”: Sensual Spiderman reveló que participa en despedidas de soltera

Sensual Spiderman es un personaje emblemático de la cultura popular reciente, con múltiples y diversas virtudes, que van desde su compromiso con las causas sociales hasta los “sensuales” movimientos de caderas que han revolucionado las calles de Santiago.

El superhéroe local fue parte del capítulo más reciente de Abrazo en Línea, programa de Canal 13 que conduce Pancho Saavedra y que consta de videollamadas. Consultado acerca de si alguna vez fue convocado como bailarín exótico, Sensual Spiderman respondió que “siempre”.

“Mira. No me he desnudado, pero lo que sí hago son despedidas de solteras“, confesó el también participante de Bailando por un Sueño. “Hay dos razones por las que me han llamado: porque la novia era fan o porque la novia, entre comillas, era muy cartucha y no quería striper. Entonces me traía a mí”, agregó.

También afirmó que “ve los grados” en medio de su performance y sigue con su baile dependiendo de la reacción de la novia. Incluso llegó y reveló que “le hacía un Spidersutra” a la mujer con la que bailaba.

“Les hacía todas las posiciones habidas y por haber. Inventaba, les hacía el paraguayo invertido, el superman“, dijo Sensual Spiderman, desatando las ya conocidas carcajadas de Saavedra.