Retransmisión de la eliminación de Naná en MasterChef volvió a emocionar a los televidentes

Este miércoles, Canal 13 volvió a emitir uno de los capítulos más tristes y comentados de la primera temporada de MasterChef Chile: la eliminación de Naná.

En este episodio, que se transmitió en 2015, Eliana Hernández recibió un especial premio por el compromiso que tuvo durante su estadía en el espacio, la cual provocó que llegará a las instancias finales de la difícil competencia.

En ese momento, vimos cómo los chefs y Diana Bolocco se emocionaron hasta las lágrimas con su eliminación. “Aunque no me vean llorar, estoy muy emocionada. Me siento ganadora y he aprendido montones de cosas, yo no venía por otros intereses, yo solo quería aprender. Me siento feliz de haber tenido a mis compañeros, que han sido como mis hijos“, dijo hace cinco años Naná.

Pese a que ya pasó harto tiempo desde el estreno de este primer ciclo, los televidentes volvieron a lamentar la eliminación de Eliana, quien conquistó a todos con su encanto.

Revisa algunas de las reacciones que dejó su salida de MasterChef:

Se fue la naná ya nada tiene sentido #DueloDeAspirantesMC pic.twitter.com/6e6qw9OZjc — Edu Jara (@eduardo95290383) May 14, 2020

#duelodeaspirantesmc Que pena este capítulo por la chuchita 😭 pic.twitter.com/xToJONSxlC — Octavia (@Octavia_Blake89) May 14, 2020

#duelodeaspirantesmc Gracias por abrir una vieja herida… — Dopplerman 🦉 🛠 .·. (@Dopplerman) May 14, 2020

Ay la despedida de la Naná #DueloDeAspirantesMC pic.twitter.com/dXSEBWrl60 — Josy ~ Hello, friend (@JossyMartinezV) May 14, 2020