Doctora Herrera y pacientes críticos: “Tú tienes que explicarle a la familia que talvez pase 14 días, 20 días en coma inducido y talvez no despierte”

En el programa nocturno de Canal 13 Sigamos de Largo, la médica broncopulmonar Carolina Herrera, se refirió a la situación en unidades de cuidado intensivo.

La carismática doctora contó su experiencia con pacientes críticos y el proceso que deben pasar una vez que entran al área de cuidados intensivos. “En este momento están prohibidas las visitas en UCIs y hospitales para que no sean una fuente de contagio”, comentó.

Asimismo, aseguró que la conversación con las familias al momento de explicarles la situación es delicada. “Tú tienes que explicarle a la familia que tal vez pase 14 días, 20 días en coma inducido y tal vez no despierte. Tú estás asistiendo a la despedida de la persona de su familia”, añadió Herrera.

“Yo pensaba, se va a morir solo, no va a venir a verlo nadie. De hecho, el otro día yo le pedí a una señora que fuera a ver, porque yo pensaba que se iba a morir esa noche su esposo, cosa que ocurrió. Ella no fue capaz, no quiso, no pudo. Yo creo que esto de ponerle Facetime o lo que sea, cualquier gesto, hacer ese vínculo es un acto generoso y humano”, finalizó.