Maly Jorquiera y su rol en la TV: “Tengo que trabajar por mi comida, por mi techo, por todo”

En conversación con Jordi Castell para El Aperitivo, su programa online, Maly Jorquiera se refirió a su carrera televisiva y cómo le ha afectado la crisis sanitaria por el coronavirus.

Primero que todo, la actriz partió aclarando que pese a que le va bien en Sigamos de Largo, el trabajo y el dinero sí son un tema para ella. “He tenido suerte, tengo coraje. Yo no puedo decaer, porque no tengo familia millonaria, no tengo herencia, no tengo nada. Entonces, tengo que trabajar por mi comida, por mi techo, por todo. Y ahora con hijo, o sea, no te decaigo nunca hermano“, dijo.

“Mi plata no es solo nuestra casa. El otro día me vine del canal y estaba lleno de venezolanos el camino, con guaguas chicas, y cuando uno es papá o mamá, entiendes otra cosa del mundo. Por suerte tenía efectivo y fui pasándole a todos lo que más podía (…) uno tiene que aprender a compartir, y uno tiene suerte de tener trabajo”, agregó.

Además, aclaró que “la gente tiene el estigma del weón de la tele millonario. Yo no gano millones. Tengo que salir a trabajar y tengo que tener plata por si a mi papá de 80 años le pasa algo ahora”-

“Yo sé que es tener el calzón roto, sé lo que es tener el calcetín roto. Creen que soy cuica y también que mi familia es cuica. Pero yo soy la parte pobre de mi familia. Vengo de todos lados, yo sé cómo es la weá”, lanzó Maly.

“No tengo problemas, ponte tú, con los lujos, no tengo grandes ambiciones. Ayer le decía a Freire, cuando estábamos con nuestro hijo a punto de acostarlo, que vamos los dos a acostarlo, porque gracias la vida nos da la posibilidad. Y Freire además preparó su vida, que es admirable, para ser papá y ganar lo justo para vivir. Porque nosotros somos de ganar lo justo para vivir“, cerró.