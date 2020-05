Periodista de TVN se despidió del canal a solo nueve meses de su llegada

View this post on Instagram

Este jueves 7 de Mayo, bajé el telón en @tvnredcoquimbo Fueron 9 intensos meses, en que trabajé duro -junto a mi equipo- para volver a posicionar a la Region de Coquimbo como protagonista de la realidad informativa nacional. Creo que eso se logró. Cada una de las 15 comunas tuvo tribuna en nuestro informativo, que hoy sale fortalecido. Todas las despedidas son tristes. Pero ésta, me llena de ilusión. Me insta a reinventarme y a seguir Adelante. Gracias por todo. Ya nos volveremos a ver. Ta lueeeeeego.