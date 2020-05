Óscar Barrera a seis años de su paso por MasterChef: “Siempre he creído que soy el verdadero ganador”

View this post on Instagram

Hoy volvieron a dar el capítulo de mi eliminación de MasterChef, de hace casi 6 años. Estuve en el canal llorando como 2 horas para llegar a mi casa a seguir llorando. Me quedé dormido llorando y desperté perdido. Incluso hay cosas de las que no me acuerdo. Pero todo fue para mejor. Me fui eliminado un día muy exacto… demasiado exacto. Retomé medicina sin problemas. Pude hacer el internado y terminar la carrera con mis compañeros. Dentro del internado, seguí con cocina. Gané una competencia internacional organizada por The World’s 50 Best (organización que elige los mejores restaurantes del mundo) para ir a una de sus premiaciones. Seguí en contacto con ellos y me convertí en el primer chileno trabajando para la organización, haciendo todo un programa de promoción Chile (sí, fui el primero). Titulado de Médico Cirujano me fui a vivir a New York y estudié cocina en el International Culinary Center, graduándome como el mejor de la generación. Hice pasantía en Blanca (2 estrellas Michelin) y a la vuelta en 99. Luego de eso ,comencé a hacer clases. Ya llevo más de 3 años enseñando lo que sé a otros. Además, cenas y eventos en los cuales he podido mostrar mi cocina y he seguido estudiando temas relacionados a la gastronomía. He tenido grandes logros personales, como volver a mi escuela en NYC a hacer clases de cocina chilena. Últimamente, me encuentro trabajando en mi marca RAM. La apertura del primer local era por estas semanas, pero el coronavirus lo pospuso. También estoy estudiando un magister de “Alimentación y Nutrición” en la Universidad de Barcelona que une todos mis estudios previos de cocina, medicina, filosofía, etc. con el fin de lograr una propuesta moderna que mezcle comida rica con un buen comer y nutritiva. En conclusión, puede que no hayan asaitos ni haga manualidades, pero trabajo y estudio en lo que quiero. Logré 2 profesiones 👨🏻‍⚕️ 👨🏻‍🍳, el respeto de un gremio y encaminar mi carrera y vida siguiendo mis sueños. Es por eso que soy feliz y estoy tranquilo. Y es por eso que siempre he creído que soy el verdadero ganador de MasterChef ✌🏻 #spiceupyourlife #masterchefchile