Fran García-Huidobro y el distanciamiento físico: “Ojalá eliminen el saludo de beso de manera permanente”

“Ya estoy cien por ciento recuperada“, afirmó Francisca García-Huidobro, al ser consultada sobre su estado de salud. A fines del año pasado, la animadora tuvo una severa insuficiencia renal que incluso la dejaron en riesgo vital.

El 10 de marzo fue intervenida nuevamente en la zona por un cálculo, pero sufrió un encapsulamiento, por lo que está con controles permanentes, ya que se resolvió no extirparlo por su tamaño.

Así lo reveló la figura de Canal 13, en entrevista con LUN. “Hace un par de semanas el doctor me dijo que ya no tengo anemia, que ya superé mis problemas. Las primeras semanas estuve con ejercicios para fortalecer la musculatura porque quedé con problemas para subir y bajar escaleras, pero ya lo superé”, señaló García-Huidobro.

Respecto del brote del Covid-19, la también actriz sostuvo que “me vacuné contra la influenza, pero no soy una paciente de alto riesgo. Estuve 40 días guardada en mi casa, sin salir a ninguna parte, porque el canal también se preocupó de manera especial”.

Sobre el distanciamiento físico, recomendado en estos tiempos de alto contagio, Fran afirmó que “me encanta. Encuentro que uno debería escoger a quién saluda de beso y abrazo. Ojalá eliminen el saludo de beso de manera permanente. Sí extraño los abrazos de mi papá. Lo he visto una sola vez desde lejos y me dio pena no poder abrazarlo”.

Además, comentó que recuperó peso tras sus problemas de salud: “Subí cinco kilos y creo que tengo el peso ideal para una persona de mi contextura. Yo mido 1,60, cuando llegué a la clínica pesaba 45 kilos, ahora estoy en 50 kilos y medio (…) Me siento bien así, siento que tengo el traste un poco grande, pero encuentro que estoy bien así“.