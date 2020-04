Conductor de TVN y su cuarentena en un zoológico: “Tener animales cercanos te levanta el ánimo”

Cada domingo a las 17:30 horas TVN transmite Aquí te las traigo Peter, un espacio donde el estadounidense Peter Murphy conoce las formas de ganarse la vida de distintos chilenos como feriantes, floristas, payasos, buzos y surfistas.

Esta selección de oficios ha sido pensada especialmente para él. “Cuando la gente con quien grababa supo que yo no conocía Chimbarongo, ahí sale la idea de trabajar con mimbres. Cuando supieron que estaba muerto de miedo con las alturas, me tiraron en paracaídas”, contó el “Gringo Peter” a ADN.

Si bien la segunda temporada se estrenó hace pocas semanas en la franja Comparte la cultura, que conduce Carla Zunino en el canal público, Murphy se encuentra desde noviembre residiendo nuevamente en su país natal.

“Tomamos la decisión de arrancarnos a Estados Unidos por un año más o menos por lo que estaba pasando con las protestas y el estallido social. El turismo en Santiago centro comenzaba a bajar rápidamente. No había futuro con la pyme que yo trabajaba”, dijo sobre su proyecto de tours en bicicleta.

“En ese rato me llamó un zoológico. Me preguntó si yo podría tomar un trabajo de seis meses, trabajando en marketing. Yo dije que sí, por supuesto, pero bajo la condición que me dieran alojamiento. Y, bueno, me dieron alojamiento pero adentro del zoológico mismo”, explicó.

Es por esta razón que el conductor de Aquí te las traigo Peter ha pasado su cuarentena en la ciudad de Goddard, Kansas, rodeado de animales. “Tengo cebras a treinta metros de la ventana de mi cocina, chitas a cien metros de mi puerta principal, un hipopótamo, camellos. A pesar de que no puedo salir a la vida normal, tener animales cercanos te levanta el ánimo”.

Además, hace algunas semanas contrajo matrimonio con quien era su pareja desde hace diez años. “Nos íbamos a casar en Chile en abril. Yo iba a tratar de hacer un carrete en La Vega Central. Pero con la cuarentena tuvimos que elegir un lugar y queríamos casarnos igual. Ya habíamos esperado mucho tiempo”, contó.

La ceremonia se realizó en el mismo zoológico y no tuvo invitados, solo su hijo de tres años. “Llamamos a una persona que tiene licencia para casar. Le preguntamos si nos podía casar con un poco de distancia, dijo que feliz. Se nos olvidó avisar a mi familia”, agregó Murphy.