Postre de Rocío Marengo y Nacho Pop en MasterChef dejó ola de memes en Twitter

Este jueves, en un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity Chile, los participantes tuvieron que enfrentarse en un reto que consistía en “leer la mente” de los chefs.

Fue en ese contexto que Fernanda Fuentes y Jorge Rausch se pusieron los delantales y cocinaron para los aspirantes, para que ellos, posteriormente, continuaran con los platos.

En esa línea, a Rocío Marengo y Nacho Pop les tocó realizar un postre a partir de lo que había hecho la chef Fernanda, sin lograr convencer al jurado.

“El reto de la intuición la verdad que no nos fue bien, fue muy difícil descifrar la idea que tenía Fernanda para su postre“, reconoció la argentina.

“Les di muchos tips, no me leyeron ni la mente ni las palabras”, le dijo Fuentes a Rocío y Nacho, por su parte. “¿Quieren que les diga lo que era? Era un brownie de avellanas, relleno de crema de maní, con un top de merengue, con el gel de frutos rojos. Yo les dije ¿les gusta la altura o la distribución? Y no entendieron nada“, agregó.

“La pesadilla de Fernanda”, como llamó la chef al postre, se volvió tendencia en Twitter, donde los usuarios compartieron varios memes al respecto.

La torta fea de ncho y rocio #EnLaMenteDelChef pic.twitter.com/BndMvYpXBx — felipe rc (@felipejrc18) April 17, 2020

El postre de Rocío y Nacho #EnLaMenteDelChef pic.twitter.com/sDsYwfaCC1 — Ssea Campos (@seba_sirius) April 17, 2020

Lo que ven Rocío y Nacho // Lo que ve la Chef Fernanda#EnLaMenteDelChef pic.twitter.com/AphsrjNU2M — Álvaro Oteiza (@alv_ote) April 17, 2020

La chef Al ver la torta de Rocio y Nacho #EnlaMenteDelChef pic.twitter.com/sBROmi8xcO — 👁 (@favrslc) April 17, 2020