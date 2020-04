Chef Fernanda Fuentes reveló por qué quiso convertirse en cocinera

Los caminos de la vida no fueron como los pensaba la chef Fernanda Fuentes.

La querida cocinera y jueza de MasterChef Celebrity contó, en el último episodio y en la prueba que pudo haber salvado a Adriano Castillo de la eliminación, por qué decidió dedicarse a la cocina.

Frente a la pregunta de Jorge Rausch, Fuentes fue clara en su respuesta. “Encontraba que cocinar era una manera de comunicar”, reveló, antes de desclasificar que quería ser periodista. “Es una bonita manera de entregar amor”, remató.

Por su parte, el reconocido chef colombiano declaró que se decidió por este oficio porque no quería lavar platos, confesando que, de paso, encontró el amor. “Estudiaba economía en Israel y me fui a vivir con dos compañeras. El primer día llegué y les cociné. Con una me casé”, reveló.

Encuentra el momento a continuación: