Actriz que interpreta a Rocío en Verdades Ocultas: “Siento pánico cuando me llega el guión”

Pese a que la teleserie “Verdades Ocultas” ya lleva tres años al aire -siendo la más larga en la historia de la televisión chilena- la gente la sigue prefiriendo con el rating día tras día.

Precisamente a lo anterior se refirió la actriz Camila Hirane, quien interpreta a la gran protagonista de la historia. Rocío Verdugo.

En entrevista con Publimetro, señaló que se siente “feliz de poder acompañar a la gente en estos momentos, feliz de que la teleserie funcione y que ayude a que la gente se sienta acompañada“.

Respecto a lo bien que le ha ido a la novela, indicó: “Se siente el boom. Es entretenido. Todas esas cosas que a uno le dan cuenta que el trabajo que hace es valorado, es gratificante”.

Hirane también reveló qué siente al ver los nuevos guiones que le mandan, “Cada vez que recibo nuevas ideas que me propone el guión siento pánico, digo ‘¿cómo vamos a hacer esto?’. He ido comprobando que todas estas ideas locas, la libertad creativa que tiene el guión, funciona”.

“Verdades Ocultas’ no es el pan comido, el chicle estirado, qué dices más de lo mismo. No te va poniendo en aprietos, lo pasas bien actuando y el público engancha de la teleserie, por lo que es un gran acierto”, cerró.