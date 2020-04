“Es como volver a los inicios”: Álvaro Rudolphy se integra a Canal 13

Álvaro Rudolphy, quien en diciembre dejó de ser parte del Área Dramática de Mega, confirmó a El Mercurio que se integró a Canal 13.

En conversación con el medio, el destacado actor nacional contó que será parte de una nueva apuesta nocturna, la cual llegará a las pantallas después de La Torre de Mabel.

“Se dio la oportunidad y me pareció súper atractivo. Es como volver a los orígenes“, comentó Rudolphy.

Sobre su salida de Mega, comentó que “no es que no me hayan renovado contrato, porque llegamos a un acuerdo. Después que hice durante un periodo largo Perdona Nuestros Pecados y luego Juegos de Poder, en lo personal quise cambiar”.

Recordemos que el intérprete nacional debutó en 1988 en teleseries de Canal 13, donde se mantuvo hasta 1994. Después de esto, hizo gran parte de su carrera televisiva en TVN.

“Tenía ganas de dar un giro, de hacer otras cosas, de tener otros aires. De renovarme”, sostuvo.