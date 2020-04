Usuarios arremeten contra Fox por transmitir temporadas nuevas de Los Simpson durante maratón

Esta semana, Fox comunicó que este jueves 9 y viernes 10 de abril darían una maratón de 48 horas de Los Simpson, con el fin de entretener a sus fanáticos durante la cuarentena por el Covid-19.

Si bien los seguidores de la familia amarilla estaban contentos con el anuncio, durante esta jornada utilizaron Twitter para arremeter en contra del canal por transmitir temporadas actuales de la animación y no las antiguas, que, según ellos, son las que valen la pena.

Con decenas de memes y reacciones, los fanáticos de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie han mostrado su descontento, señalando que esperan que durante el transcurso del día emitan capítulos antiguos.

@FOXChannelLA me estás decepcionando. Me prometisteS dos días de transmisión de Los Simpson pero me pones las temporadas nuevas. Algo no está funcionando entre nos

— daibejarano (@bejaranodaiana) April 9, 2020