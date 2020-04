¿Qué pasará con Verdades Ocultas por el Covid-19?: Camila Hirane respondió

A través de un Instagram Live, la actriz Camila Hirane y el actor Roberto Farías conversaron acerca de la continuidad de Verdades Ocultas y la pandemia del Covid-19.

En esa línea, la intérprete que da vida a Rocío en la ficción, señaló que “nosotros llevábamos un colchón como de dos meses adelantados, pero este colchón de dos meses no es tan exacto“.

“Van a ser un poco menos de dos meses los que en realidad vamos a poder seguir al aire desde que paramos de grabar, que fue hace tres semanas ya”, agregó.

Posteriormente, Hirane reveló que no sabe cuándo terminará la teleserie, ya que no han podido retomar las grabaciones debido a la cuarentena. “Aún no hay término. No sabemos cuándo va a terminar. Todos estamos en la incertidumbre”, dijo.

Finalmente, la actriz explicó por qué la teleserie ha sido tan larga, asegurando que “con la mayoría de los directores con los que he trabajado no habría aguantado tres años, porque es muy intenso, pero el Pipe Arratia (director) tiene una calidez y sensibilidad que hace que sea posible. Además, el guión tiene una libertad creativa que no me aburre“.