Guionista de “Cerro Alegre” y “Machos” contó su experiencia con el Covid-19 en Estados Unidos

El 4 de abril, el guionista Sebastián Arrau escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Manténganse en la casa para cuidar a quienes sí pueden morir y aunque es una pequeña pesadilla, se pasa y muchos más lo tendrán. Ahora que estoy bien, valoro la salud y la vida”.

De este modo, el escritor de libretos de teleseries como Cerro Alegre, Machos y Matriarcas se refirió, a través de un hilo en la red social, a su experiencia con el coronavirus Covid-19. Desde Nueva York, ciudad en la que reside, Arrau profundizó en la etapa que vivió recientemente en conversación con La Tercera.

Previo a la aparición de los síntomas, Arrau viajó hacia Bilbao por temas laborales. “La duda que tengo es si me lo pegué en España o en Nueva York, porque ambos lugares tienen actualmente muchos casos. Después escuché que el aeropuerto de Madrid fue un foco de contagio y yo además comí ahí”, señaló.

Al regresar a la ciudad norteamericana, se percató del cierre de los vuelos por el brote de la enfermedad. Estuvo en casa y compartió con cercanos, hasta que una amiga se enfermó.

“En Nueva York sentí ciertas cosas, pero pensé ‘esto es pura sugestión’. Igual pasé por una farmacia y pregunté por mascarillas, pero ya no tenían. Y ya en Miami empecé con escalofríos, me tomé la temperatura y tenia 38, y dije ‘me tinca que es’“, relató Arrau.

Cuatro días después de tener los síntomas, el escritor acudió a un centro asistencial: “Necesitaba saber. Fui súper precavido eso si, con mascarilla y te atendían en un lugar especial para hacer exámenes. Pero me lo hicieron solo porque tenía síntomas y había viajado, si no, no me lo hacen“.

Finalmente, el examen que le tomaron tardó dos semanas en llegar: salió positivo. En ese momento realizó la publicación en Twitter mencionada anteriormente.

En ese sentido, fue muy crítico con la forma en que Estados Unidos aborda el avance del Covid-19. “Yo sé que me puedo echar gente en contra, pero yo comparando con EE.UU. y esto es una opinión personal, no soy experto, creo que el gobierno de pronto tiene problemas de comunicación, comunican muy mal las cosas. Sí creo que hay cosas que están haciendo bien, la cantidad de exámenes que hacen en comparación con Latinoamérica es harta”, explicó.

“Estados Unidos es un desastre y se está viendo en el resultado de los contagios, cómo pasó rápidamente a ser el número uno. Pueden decir que acá hay mucha gente, pero no han hecho absolutamente nada. Yo acá veo por mi ventana y dicen que van a pasear con un metro de distancia, pero la gente sigue haciendo deporte, sigue su vida“, sentenció Arrau.