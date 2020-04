Daniel Fuenzalida explicó por qué abandonó repentinamente la mesa digital durante la Teletón

El fin de semana recién pasado se llevó a cabo una nueva edición de la Teletón, la cual estuvo marcada por la contingencia nacional del Covid-19.

Dentro de esta versión, que fue modificada por la situación actual del país, varios famosos fueron parte de la “mesa digital” en el Teatro Teletón, entre ellos Daniel “Huevo” Fuenzalida, quien estuvo acompañado por Kika Silva y Angélica Castro, entre otros.

Pese a que todo estaba bajo control, en medio de la transmisión se pudo ver cómo Fuenzalida “desapareció” repentinamente del teatro, generando diversas reacciones en redes sociales.

Tras las dudas que generó su actitud, el locutor radial decidió explicar por qué abandonó el lugar de esa manera. “Para todos los que me preguntan por qué no aparecí más anoche en @mesadigitalteleton de @teleton_chile, es porque me comunicaron el sensible fallecimiento de un tío cercano y a quien quiero mucho, un abrazo a todos“, aclaró en Instagram.