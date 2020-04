“Antes era discapacitado, ahora no”: Oscarito compartió su experiencia en la Teletón

Durante la segunda jornada de la Teletón 2020, los “teletonistas” volvieron a aparecer desde transmisiones en vivo desde sus casas. Uno de ellos fue el humorista Óscar Álvarez, más conocido como “Oscarito”, quien contó su experiencia personal en la Teletón.

En su testimonio, el comunicador repasó sus inicios en el instituto y cómo superó la malformación congénita en sus extremidades. “Me demoré aproximadamente 18 años en rehabilitarme, en decir ‘puedo desenvolverme totalmente en la sociedad’. Y creo que es porque es un tema de actitud. Siento que la Teletón me entregó esas herramientas para poder llegar la independencia”, narró.

Leer también Televisión J Balvin se hizo presente en la Teletón: “Es el momento de estar más unidos” Fútbol “Si no lo vives de cerca no lo entenderías”: Edson Puch envió mensaje de apoyo a la Teletón Televisión “Terapia de risa”: Viñuela, Saavedra y Rosenthal se unieron en una gran carcajada por la Teletón

“Siempre digo: yo antes era discapacitado, ahora no. Se me pasó lo discapacitado“, remarcó “Oscarito”.

Tras revivir las imágenes, el comediante señaló que “lo que yo me propuse como niño que tenía esta dificultad física siempre no era ser doctor, quería ser comunicador, porque quería acompañar a las personas que estaban en un lecho de dolor, o simplemente rehabilitándose, como me pasó a mí“.