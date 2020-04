Mario Kreutzberger: “Esto no es una Teletón porque no tiene meta, vamos a juntar lo que podamos”

Esta noche, a las 22:00 horas, comienza por fin la postergada Teletón. Una cruzada solidaria cuya fecha original, en diciembre pasado, cambió a causa del estallido social, y ahora se ve enfrentada a la emergencia mundial del coronavirus y a gran parte del país viviendo una estricta cuarentena. Por eso, promete ser “un programa de acompañamiento a la familia chilena” con varios cambios, los que anunció Mario Kreutzberger, Don Francisco, en conversación con Ciudadano ADN.

“Cuando nos juntamos, nunca fallamos. La gente respira unión”, dijo Kreutzberger, confesando que la Teletón se ha tenido que adaptar “siete u ocho veces” a una situación distinta. Sin embargo, “hoy más que nunca necesitamos poner como primera meta la vida. La tuya, la mía y la de todos los chilenos”. La segunda meta, anunció, es “acompañar para producir solidaridad entre personas. Los que más pueden van a tener que entregar ahorros y garantizarles el trabajo a los que más tienen, porque la vida es así nomás”.

Don Francisco volvió a hacer un llamado a la participación de los chilenos, “porque estamos buscando solidaridad para ellos, pero entendemos si no pueden”. Según contó el líder de la cruzada, “muchos nos han dicho ‘yo daba cinco mil pesos, ahora voy a dar quinientos’. Algunos pueden, hay grupos económicos que pueden, aquí tenemos que hacer una cosa muy distinta”. Por eso, según sus palabras, “esto no es una Teletón porque no tiene meta, vamos a juntar lo que podamos. Vamos a hacer que la gente se quede en su casa y escuche a sus autoridades. Aquí está en juego algo que se llama vida. Todos estamos frente a frente a este virus, no hay excepción”.

Una Teletón distinta en forma y fondo, cuyas donaciones serán exclusivamente vía internet a falta de sucursales del Banco de Chile, que no tendrá 27 horas continuas ni contará con el cierre en el Estadio Nacional ni con artistas sobre el escenario del Teatro Teletón, sino con contactos vía internet. “No lo hemos hecho nunca, tenemos una idea de cómo hacerlo, pero no sabemos cuál es el resultado, y sabemos que va a haber muchos problemas técnicos”, reflexionó Kreutzberger, al tiempo que entregó la lista de artistas internacionales que se comprometieron a participar online cantando, recordando momentos de teletones pasadas o simplemente entregando sus saludos: Becky G, Carlos Vives, Juanes, Luciano Pereyra, Juanes, Prince Royce, Ricardo Montaner, Yuri y José Luis Rodríguez.

Además, muchos rostros chilenos, incluido el propio Kreutzberger, también estarán presentes a través de Internet. “Muchos animadores están en cuarentena o tienen un pariente mayor en su casa y no se pueden arriesgar. La tecnología a lo mejor no nos va a alcanzar tanto, pero es increíble lo que se puede hacer comunicacionalmente, aunque no estábamos preparados para esto”, comentó Don Francisco.

La Mutual de Seguridad también comprometió sus servicios en el tradicional escenario del evento. “El Teatro Teletón está transformado en un hospital”, aseguró Don Francisco, anunciando medidas como tomas de sangre 48 horas antes para todos los participantes y medidas de sanitización al recinto. Del mismo modo, no habrá más de dos o tres animadores sobre el escenario, al igual que en la zona digital, mientras el grueso de los rostros participará por videoconferencia desde sus casas. “No sabemos cómo va a resultar, pero nosotros pensamos que lo mejor posible”.

La coyuntura abre la posibilidad de que cambie para siempre el modelo Teletón. “Hace años estamos buscando otra fórmula, y se va a encontrar otra fórmula”, garantizó un Don Francisco interesado en “darle la oportunidad a los más jóvenes que puedan tomar esta bandera. Yo voy a seguir participando, pero el liderazgo tiene que ir cambiando, es un hecho y así tiene que ser”.

Por ahora, una de los grandes cambios es la participación de casi toda la banca nacional en la recaudación, además del tradicional Banco de Chile. “Nos tenemos que dedicar a los bancos, a los grupos económicos y a las familias que puedan donar. Así tiene que ser la Teletón”, adelantó Don Francisco, agregando que “si lo logramos va a ser una demostración de que juntos vamos a salir de esto. A lo mejor si resulta va a haber mejor onda, porque todos se pelean, alcaldes con ministros, ministros con senadores. Este es el momento en que tenemos que marchar todos para el mismo lado. A mí me ha gustado siempre tratar de hacer eso”.

Por último, Kreutzberger hizo un llamado a que todos los chilenos, a través de sus distintos bancos, “donen lo que puedan, el que no pueda no se le va a decir nada. Ya no va a haber ‘cómo es posible que en Iquique pase esto’, ahora no, lo que puedan papito”. Del mismo modo, adelantó que a las doce de la noche “queremos sacar a la gente a los balcones en todo Chile a aplaudir” en favor de la histórica cruzada solidaria.