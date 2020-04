Don Francisco aseguró la próxima sería mi última Teletón

A horas de que comience la Teletón 2020, Don Francisco conversó con La Tercera para dar su punto de vista sobre esta jornada solidaria que se vio modificada por el estallido social y el coronavirus.

En esa línea, comentó que “es una mezcla. Estoy nervioso, preocupado, ansioso, a veces emocionado. Me pasan cosas diferentes cada 10 minutos“. “Es terrible porque nunca la viví (esta situación). Y también estoy un poquitito ya viejo. Este programa se llama Teletón, pero no es una Teletón, es algo distinto“, agregó.

Pese a que lleva más de 40 años a cargo del evento, Mario Kreutzberger volvió a reiterar que ha “decidido dar un paso al costado para que otra gente más joven esté en esto”, por lo que la próxima Teletón podría ser la última que él anima y organiza.

Sobre si se hará la Teletón a fines de este año, el comunicador comentó que “no sabemos, tenemos que saltar esta valla. Normalmente uno podría decir ‘sí, a lo mejor’, pero aquí yo no sé cuántos meses tengo que estar acá adentro (de casa), no sé si voy a saltar esa valla. No podría decir cómo será“.

Recordemos que este viernes comienza una nueva cruzada solidaria, la cual tendrá una modalidad diferente debido al Covid-19.