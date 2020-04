Criticaron comentario de Antonio Vodanovic a imitador de Rata Blanca en “Yo Soy”

Usuarios en redes sociales criticaron el comentario que realizó Antonio Vodanovic al imitador del vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari, en el último capítulo de Yo soy de CHV.

“No había actitud ni voz. El dominio escénico con el vibrato no estuvo, los agudos potentes tampoco los escuché. Yo creo que hoy Rata Blanca fue rata de laboratorio. No viniste hoy, lamentablemente”, aseveró Vosanovic.

Jorge Tambley, quien interpretó Mujer amante de la banda argentina, solo recibió críticas negativas del jurado, por lo que terminó siendo eliminado del programa.

Haz clic aquí para ver el momento (minuto 46:49).

Revisa aquí algunas de las reacciones en Twitter:

Como que me cae mal Vodanovic, es irrespetuoso con los concursantes #YoSoyCHV

Como le dice rata de laboratorio..hay que tener perso para pararse ahi, para mi no lo hizo tan mal, es dificil esa cancion, pero no le podi decir rata de lab #YoSoyCHV

Que conchasumadre más pesado el ql de Antonio Vodanovic, te puede no gustar, puede ser que desafine, etc. pero no tiene el derecho de humillar al cabro que imitó al cantante de rata blanca #YoSoyCHV

— Papá de Carlitos (@ChilenoCritico) April 2, 2020