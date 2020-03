Figuras de la televisión y el espectáculo despidieron a Rodrigo Rochet

El exactor de Canal 13 Rodrigo Rochet falleció este martes producto de un accidente en helicóptero en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina. La aeronave capotó cerca de las 17:50 horas en el antejardín de una vivienda ubicada en el fundo Santa Isabel.

El deceso fue confirmado por el alcalde de Colina, Mario Olavarría. Según los antecedentes, Rochet murió de forma instantánea y durante la jornada se realizaron los peritajes respectivos, encabezados por Labocar, para determinar las causas de la colisión del helicóptero.

Su colega y amigo Vasco Moulián acudió hasta el sitio del suceso para comprobar los hechos. “Es para no creerla, para no creerla. No lo podía creer. Vengo para creer, muy nervioso. Hicimos hartas teleseries juntos, (fuimos) vecinos. Era un gallo muy bondadoso. Se van los buenos, los malos… se quedan. Era un emprendedor de tomo y lomo. No sé qué decir, una pena“, señaló el director, visiblemente afectado.

Otras figuras que compartieron con Rochet manifestaron su pesar. El exministro y actual diputado Luciano Cruz-Coke compartió con él en diversas teleseries de Canal 13. “Qué prematura e inesperada la muerte de Rodrigo Rochet con quien trabajamos en varias teleseries en los ’90”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

“Son pocas las cosas que se pueden decir en casos tan trágicos, sólo apoyar con abrazos y un beso. Pero ni eso podrán hacer los Rochet para despedir a Rodrigo. Que tristeza y desolador para toda su familia”, dijo la cantante Denisse Malebrán a través de la misma red social.

Patricia Maldonado expresó en su Instagram que “lamento desde el fondo de mi alma la trágica partida de Rodrigo. Tuve el placer de conocerlo y compartir con él. Era un lindo muchacho”.

De manera más extensa y elocuente, el músico y empresario Alfredo Alonso señaló en la misma plataforma que “fueron más de 25 años llenos de mil historias juntos (…) Una gran persona, un gran amigo y un gran padre. Me quedo con los buenos recuerdos y con todo el cariño que siempre nos entregaste”.

La esposa de Alonso, la actriz y comunicadora Macarena Tondreau, expresó que “te quedaba mucho por vivir y por seguir disfrutando de la vida como siempre lo hiciste. Pero Dios te tenía destinado otro camino que a veces nosotros no logramos entender, pero que sin duda será maravilloso”.

A su vez, el empresario Miguel “Negro” Piñera publicó que Rochet fue “una gran persona y un gran amigo”.

