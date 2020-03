Error de cámara reveló qué hacen las luchadoras de la WWE durante comerciales

La WWE transmitió este viernes su programa semanal SmackDown, el cual se realizó sin presencia de público debido al coronavirus.

El hecho de que no hubiera público en las gradas no fue lo único que marcó la jornada, ya que los televidentes pudieron ver lo que ocurría en el ring durante las pausas comerciales, debido a un error de cámara.

Fue a través de redes sociales que se viralizó el momento, donde se ve lo que hacían las luchadoras en el ring segundos antes de que se reanudara la emisión.

Antes de los cortes comerciales, los televidentes veían el combate de Alexa Bliss y Nikki Cross contra Bayley y Sasha Banks. Sin embargo, producto del error de grabación, se pudo ver que las deportistas “mataban el rato” hablando entre ellas, mientras descansaban.

They really did stop wrestling during the commercials! pic.twitter.com/Pi6zBkz3qI

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) March 14, 2020