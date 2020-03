Javiera Contador reveló anécdota entre su pareja y Angelina Jolie en un Festival de Cannes

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña 2020, la actriz Javiera Contador visitó el set del programa Sigamos de Largo (Canal 13) para hablar de cómo han sido los días posteriores a su presentación en la Quinta Vergara.

Una de las anécdotas que contó fue que su hija Mila se enojó porque mostró los dibujos de su hermano Theo durante la rutina que hizo en el festival: “Me dice ‘estabas mostrando un dibujo de mi hermano’. Entonces le digo ‘¿y?’. ‘No mostraste uno mío’, dijo”. La comediante agregó que le contestó a su hija que mostró dibujos de los dos, “uno de cada uno”.

Otra de las revelaciones que hizo fue un incidente que vivió junto a su pareja Diego Rougier en la presentación de “Bastardos sin gloria” en el Festival de Cannes. A la cita también acudió Brad Pitt, parte del elenco del filme de Quentin Tarantino, acompañado de su entonces esposa Angelina Jolie.

“Me tocó estar en la misma fila de ellos y a Diego lo perdí, pero él logró entrar porque estaba arriba en un balcón“, contó la actriz. Añadió que “terminó la película, todos estaban súper emocionados, habló Tarantino. Salí y esperé mucho rato, una hora. Y yo digo ‘¿qué pasó?’. Y de repente se abren las puertas y venía saliendo Angelina y Diego al lado“.

Luego, detalló por qué Rougier estaba junto a la superestrella: “Me explicó que se fue por dentro, no podía salir, no lo dejaban. Entonces se encontró con unos señores y le dijeron ‘vámonos contra el tránsito por la escalera mecánica’. Y bajaron corriendo los tres, porque la salida era por otro lado. Se encuentran con un guardia, que les dice ‘no, no, no'”.

El cruce entre Jolie y Rougier no quedó allí. “Venía Angelina y él le dice ‘hello’ y le da un beso de hola. El escote de ella era profundo, él le tocó la espalda y el guardia le dice ‘don’t touch, don’t touch’ (no tocar)”.

Finalmente Contador señaló que estaba “enyegüecida” por el episodio, lo que Sergio Lagos y Maly Jorquiera comentaron entre risas.