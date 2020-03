Eyal Meyer es el primer eliminado de “Bailando por un Sueño”

Este lunes, cuatro parejas de Bailando por un Sueño se enfrentaron en la primera eliminación del programa.

De esta manera, Felipe Vidal y Macarena Muñoz, Daniella Chávez y Yerko Aliaga, Eyal Meyer y Belén Larenas, y Belén Mora con Francisco Solar, tuvieron que demostrar sus habilidades en el escenario.

Tras sus respectivos bailes, el locutor de FMDOS logró el 15,8% de los votos, el más bajo de la jornada, mientras que Vidal, que era quien le seguía, obtuvo un 24,7%.

La eliminación del actor dejó varias reacciones sociales, donde muchos usuarios aseguraron que el actor bailó mucho mejor que el conductor de televisión, asegurando que esta decisión era una injusticia.

#BailandoPorUnSueno EL PÚBLICO NO DEBERIA PARTICIPAR NO SABEN DE BAILE. FELIPE ES UNA TABLA EYAL DEBIÓ SEGUIR PARA VER UN BUEN SHOW Y NO GENTE DANDO LÁSTIMA PARA ESO HAY JURADO. NO SEAN TAN PICANTES Y HAGAN UNA APP PARA VOTAR SIN PAGAR #EliminacionEnBailando

— R2D2 (@R2D207806194) March 10, 2020