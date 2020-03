“Soy un hombre enamorado”: Pancho Saavedra reveló detalles de su matrimonio

En el capítulo de este jueves de Sigamos de Largo, Francisco Saavedra reveló que se casó hace algún tiempo con su pareja y además entregó detalles inéditos sobre su relación.

En conversación con los animadores del late de Canal 13, el querido comunicador contó que “estoy profundamente enamorado, me casé hace poco más de un año, voy muy bien. Uno siempre tiene que pensar que cuando uno se casa no anda escondiendo esa relación. Pero tu mundo privado, es tu mundo privado”.

En esa línea, confesó por qué nunca se refiere al tema. “A veces los colegas de la prensa no entienden que una relación está dividida en dos y uno es una parte de esa relación. Y si la otra parte no quiere entrar en esto, no quiere por nada del mundo que se haga público, ser noticia, uno tiene que respetar eso“, señaló.

“Lo único que te puedo decir es que soy feliz, me casé en Curicó, soy un hombre enamorado”, expresó.