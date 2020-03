Eduardo Fuentes vuelve con “Mentiras verdaderas”: “Los entrevistados prefieren al programa por sobre otros con más rating”

El conductor Eduardo Fuentes está estrenando la décima temporada de “Mentiras Verdaderas”, en La Red, esta vez con una mirada más social. Exconductor de Ciudadano ADN, hoy vuelve al programa como entrevistado, lo que “no deja de tener un dejo de nostalgia”, según confesó.

Pero más importante para su vida es otro hito: el primer día de clases de su hija Alma. “Yo pensé que me iba a poner a llorar, pero no. Verla crecer y el desarrollo de su vida me parece fantástico”. Fuentes reconoció tener “el rollo de sentir que soy un papá mayor. Pensé que iba a ser el mayor del lote y no lo era”, al ver una amplia diversidad de papás, “unos con corbatas, otros con short, otros con camisetas de fútbol”.

“Yo pensaba que iba a ser un gallo jodido como papá, súper aprensivo, y no. Me gusta jugar con ella”, confesó. “Nos entendemos mucho en las bromas y en las risas”, agregó, junto con comentar la importancia de que “la pantalla no reemplace una conversación. Que la tele no sea una niñera”, dice el conductor, que divide su tiempo entre su programa nocturno en La Red, y “Abrazo de gol”, en CDF, “un recreo muy entretenido todas las tardes”.

Leer también Tiempo Libre La épica broma de Eduardo Fuentes a Rodrigo González que se hizo viral Tiempo Libre Eduardo Fuentes: Los canales de TV están muy “cagados” en mandar corresponsales a la Teletón Tiempo Libre Eduardo Fuentes lloró al hablar del asesinato de Ámbar en Los Andes

“Mentiras Verdaderas” es un programa que ha pasado por tres conductores: Fuentes, Jean Philippe Cretton e Ignacio Franzani, y donde “hay algo más que el conductor, es la marca y los equipos que hay detrás”. Hoy, cuenta, recibe a sus entrevistados muy dispuestos a conversar de todo. “Aquel que quiere decir algo lo valora y lo considera. La marca del programa es tan potente que la prefieren frente a otros programas donde podrían tener mucho más rating”, dice, confidenciando que le han tocado invitados “que en lo personal rechazaría, pero uno tiene que ser profesional y estar a la altura”.

El controvertido Karol Dance fue uno de los invitados recientes. “Una persona que en redes sociales tiene mucha resistencia, y la va a seguir teniendo. Puede que no te guste, pero es su vida y lo mínimo que uno tiene que hacer es respetar a la gente. Predicamos de derechos e igualdad, pero si no nos gusta algo, lo queremos censurar y sacar”, cuestionó.

Una crítica que parte de una crisis social en Chile en la que, para Fuentes, llegamos al punto “de enfrentarnos entre ciudadanos. Esa incertidumbre me genera una profunda angustia”. Tras conducir varios programas en los días más álgidos de octubre, se reconoció “saturado”, pero con “la ilusión de que de los muertos, los heridos de Carabineros y de civiles, la gente que perdió su trabajo, tiene que salir algo bueno”.

Leer también Tiempo Libre El emotivo y exitoso regreso de Eduardo Fuentes a “Mentiras Verdaderas” Tiempo Libre Así fue el retorno de Eduardo Fuentes a Ciudadano ADN

Desenvolviéndose en un medio criticado por su cobertura al estallido como es la televisión, Fuentes intenta ser equilibrado. “Tiene que ver con los contextos. Un periodista se asusta en la calle y puede decir algo impresentable. Y muchas decisiones fueron cortas para lo que estaba pasando a nivel país, pero los medios han asumido su mea culpa”, considera, al tiempo que anuncia con que “yo camino harto por la calle y jamás me han funado”. Las redes sociales y su acostumbrado tono de críticas, en tanto, le parecen “como la pared del baño”, pero reconoce que “me gusta entrar, sacudir el avispero y decir algo que sé que va a producir algo”.

Hoy, prefiere concentrarse en preparar sus entrevistas, conociendo a los entrevistados de su programa al máximo. “Si tengo que leer el libro, lo voy a leer. Si tengo que escuchar el disco, lo mismo. Es lo mínimo”. Una de sus panelistas es la periodista de Radio ADN Mirna Schindler. “Es bueno que vaya, porque tiene una mirada y un punto de vista”, dice, agradecido de “un canal como La Red, que con su línea editorial, nos da una flexibilidad mayor”. Sin embargo, un sello de su programa que se tuvo que dejar de lado fueron los “Viernes sin censura”, que en la última temporada “tratamos de resucitar, pero fue difícil, porque la gente está muy sensible. Los auspiciadores también se empezaron a asustar un poquito y tuvimos que dejarlos de lado”.

Caracterizado por su liviandad a la hora de conducir, Fuentes finalizó asegurando que “me han propuesto hacer stand up, pero me da un poquito de pudor”.